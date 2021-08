Cha, mẹ được cách ly cùng khi con nhỏ mắc Covid-19

Các cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ em tại khu cách ly; thông tin kịp thời đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trẻ em (công an, cơ quan lao động- thương binh và xã hội các cấp, UBND cấp xã) hoặc tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. Các cơ sở cách ly cần đảm bảo có đủ nước sạch, an toàn vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại bạo lực bao gồm xâm hại tình dục , chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em đang thực hiện cách ly tại cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.