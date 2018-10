Chữa rụng tóc phải trị tận gốc

Với định kiến đau đâu chữa đó, hễ bệnh lộ ra ngoài thì việc chữa chạy cũng từ bên ngoài, mái tóc từ xưa đến nay bao giờ cũng được chăm sóc theo kiểu “vuốt ve xoa bóp”. Từ đông sang tây, từ dầu dừa cho đến dầu olive, không đếm xuể số dược liệu thiên nhiên xưa nay đã được dùng, được khen vì giúp tóc bóng mượt. Không sai, nhưng ít nhiều chỉ hữu dụng cho mái tóc còn khỏe, để làm đẹp cho mái tóc chưa… xấu! Còn khi tóc đã rụng khỏi da đầu thì kể cả đến hóa chất tổng hợp, hàng trăm hoạt chất sinh học được sử dụng, từ pantothen của tây y bước qua hà thủ ô của đông y, từ keratin vì tóc phải có đủ chất sừng mới bền, bước qua collagen do tóc phải đủ chất keo mới mềm dẻo, thì tất cả đều phần nào hữu ích nhưng rõ ràng không đủ, thậm chí bất khả thi, để tóc lại mọc trên vùng da đầu đã... hói!

Với kiến thức sâu hơn, rộng hơn về mái tóc, hiện nay ai cũng hiểu muốn “tóc ơi tóc ở đừng về” thì phải trong uống rồi ngoài hãy thoa. Tất nhiên, chọn loại nào để uống cho chính xác, để chữa dứt điểm được bệnh rụng tóc , cho tóc mọc lên chắc khỏe còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và sáng suốt của mỗi người. May cho bệnh nhân là vấn đề cốt lõi đã được phát hiện nhờ y học phân tử vạch tóc đến tận chân tóc, nhờ mô hình nghiên cứu với kỹ thuật hiện đại. Đó là chỉ có thể chặn đứng tình trạng rụng tóc bất kể nguyên nhân, cho dù là do quá stress, do bệnh nội tiết như bệnh tiểu đường, hay thậm chí vì hậu quả của hóa xạ trị, nếu có cách tác động trực tiếp trên tế bào mầm tóc đóng đô ở gốc sợi tóc. Thành phần nhạy cảm này chỉ chịu cộng tác một khi được "gãi đúng chỗ ngứa" với cơ chế dược lý theo kiểu kiềng 3 chân bao gồm: