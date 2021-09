Chuyên gia cảnh báo đại dịch Covid-19 làm gia tăng cận thị ở trẻ

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Tôn Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) thực hiện. Các kết quả cho thấy do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 , tỷ lệ cận thị của trẻ vào năm 2020 tăng gấp đôi so với 2019, theo Daily Mail.