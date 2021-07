Chuyên gia về vi trùng tối kỵ dùng chung 8 loại vật dụng này

Vi trùng ở khắp mọi nơi

Mọi người nhận thức rõ hơn về vi trùng và sự lây lan của vi trùng kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công. Nói chung, càng thường chạm vào nhiều thứ thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn và virus càng cao, bác sĩ Kristine Arthur, bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Orange Coast, California (Mỹ), cho biết.

Nếu bạn muốn giữ cho bạn bè hoặc gia đình của mình không bị lây nhiễm vi trùng, đừng dùng chung các vật dụng sau.

Dùng chung đồ cắt móng tay có thể là thói quen nguy hiểm Ảnh: Shutterstock

1. Bút

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bút để bàn dùng nơi công cộng có nhiều vi trùng gấp 46.000 lần so với một bệ ngồi toilet thông thường. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Arthur không dùng chung hoặc mượn bút ở những nơi công cộng, đặc biệt là ở bệnh viện, theo The Healthy.

Cô Arthur nói: “Mọi người đều chạm vào bút, đặc biệt ở bệnh viện là nơi có nhiều người bị bệnh, những cây bút này thậm chí còn có nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc virus hơn. Hãy mang theo bút của riêng bạn để điền vào các biểu mẫu”.

2. Thức ăn

Các chuyên gia khuyên vẫn không nên chia sẻ thức ăn ngay cả với người thân.

Jolene Caufield, cố vấn cấp cao tại tổ chức sức khỏe Healthy Howard (Mỹ), cho biết chia sẻ thức ăn với người khác là cách dễ nhất để truyền nước bọt sang người khác, khiến họ dễ bị nhiễm virus hơn, đặc biệt nếu một người mắc bệnh mà không có triệu chứng.

3. Vật dụng trang điểm

Bác sĩ Julia Blank tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John, California (Mỹ), cho biết chia sẻ đồ trang điểm với người khác cũng tạo thêm cơ hội để virus lây truyền.

Tiến sĩ Blank cho biết dùng chung đồ trang điểm mắt có thể dẫn đến viêm kết mạc, còn các sản phẩm cho môi có thể khiến dễ bị nhiễm bệnh bạch cầu đơn nhân, bệnh mụn rộp và bệnh liên cầu khuẩn. Đó là lý do tại sao nên thay thế mỹ phẩm thường xuyên và không bao giờ mượn kẻ mắt dạng lỏng, mascara hoặc son môi.

4. Bộ sạc điện thoại

Chắc bạn không ngờ dùng chung bộ sạc điện thoại có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe?

Chẳng ai khử trùng dây sạc điện thoại, hơn nữa, cũng không biết cách làm. Nên các thiết bị điện tử chỉ nên dùng cá nhân, theo The Healthy.

5. Tai nghe

Bạn thực sự không nên chia sẻ tai nghe với bất kỳ ai. Mặc dù ráy tai có thể bảo vệ tai, nhưng tai nghe sẽ làm cho vi khuẩn bám vào ráy tai. Chất sáp của ráy tai tích tụ trên tai nghe sẽ giữ vi khuẩn lại và làm cho vi khuẩn này sinh sôi, có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Ngoài ra, dùng chung tai nghe có thể lây lan virus cho người khác. Hãy thường xuyên làm sạch tai nghe.

6. Khăn lau tay

Theo tiến sĩ Arthur, khăn là nơi yêu thích của vi khuẩn vì khăn thường ẩm và thấm nước, đó là lý do tại sao không nên dùng chung khăn.

Một số vi khuẩn có thể tồn tại hàng giờ trên bề mặt ẩm ướt và nấm rất thích khăn ẩm, tiến sĩ Blank cho biết thêm.

Mọi người thường rửa tay không đúng cách nên giữ lại vi khuẩn và virus trên da. Những vi trùng này truyền sang khăn lau tay và sau đó truyền đến người lau tiếp theo. Để ngăn chặn chu kỳ lây truyền vi trùng này, hãy sử dụng khăn giấy để lau tay, tiến sĩ Arthur nói. Không ai muốn dùng chung một chiếc khăn ẩm đã qua sử dụng.

7. Dao cạo

Tiến sĩ Arthur và tiến sĩ Blank đều nói không nên dùng chung dao cạo. Ngay cả việc mượn dao cạo của người khác để cạo tạm một chút thôi cũng không tốt. Tiến sĩ Arthur và tiến sĩ Blank cho biết dùng chung dao cạo râu không chỉ lây truyền vi khuẩn và virus mà còn có thể lây lan các mầm bệnh qua đường máu nghiêm trọng hơn như viêm gan siêu vi B và C, theo The Healthy.

Theo tiến sĩ Anna H. Chacon, bác sĩ da liễu từ Florida (Mỹ), một nguyên tắc nhỏ là giữ các vật dụng cá nhân cho riêng mình. Tiến sĩ Chacon nói: “Nếu bạn cho người khác mượn những vật dụng cá nhân này, bạn có thể bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhiễm trùng da hoặc các bệnh khác. Tốt nhất là mỗi người nên sử dụng vật dụng chăm sóc cá nhân của riêng mình để tránh lây truyền bệnh”.

8. Đồ cắt móng tay