Cơ hội cho trẻ dị tật thần kinh

Hiệu quả từ phẫu thuật nội soi mềm Ảnh: An Quân Phẫu thuật nội soi mềm trong điều trị bệnh não úng thủy ở trẻ tại BV Đà Nẵng Trong số các bệnh nhi được can thiệp phẫu thuật, ngoài não úng thủy còn có dị tật thoát vị tủy màng tủy, thoát vị não… Hiện tại, phẫu thuật nội soi mềm là một trong những phương pháp hiệu quả. Trước đây, trẻ bị não úng thủy được đặt ống dẫn thẩm thấu ở khoang bụng. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các chỉ định hợp lý đối với bệnh lý não úng thủy là phá sàn não thất, làm thông nối sự lưu thông của dịch não tủy trong não bộ. Chỉ với 2 bước phá sàn và đốt đám rối mạch mạc đã can thiệp được đáng kể cho bệnh nhi não úng thủy; phần não sẽ không bị chèn ép dẫn đến biến chứng, quá trình phát triển trí tuệ của trẻ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều…