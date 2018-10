Công bố các nghiên cứu ứng dụng trong điều trị bệnh lý về gan

Theo Hội Gan mật VN, VN có tỷ lệ người viêm gan do nhiễm vi rút cao (khoảng 20 triệu người nhiễm vi rút viêm gan B và C). Các báo cáo tại hội nghị lần này công bố về các phương pháp điều trị có đóng góp hiệu quả làm giảm tỷ lệ tử vong do viêm gan, trong đó có thành công trong nghiên cứu, đưa vào sản xuất thuốc điều trị viêm gan từ thảo dược như: thuốc bảo vệ gan Boganic của Traphaco.

Boganic đã được sử dụng tại hơn 500 cơ sở y tế trên cả nước, là thuốc sản xuất từ 100% dược liệu sạch VN đạt chuẩn GACP - WHO (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới). Sản phẩm kết hợp tối ưu ba vị thuốc quý gồm a ti sô, rau đắng đất, bìm bìm biếc. Ba dược liệu này được khai thác từ vùng trồng a ti sô tại Sapa (Lào Cai); vùng thu hái rau đắng đất tại Phú Yên và vùng trồng bìm bìm biếc tại Hòa Bình. Đây là 3 trong số 5 dược liệu của Traphaco được Bộ Y tế cấp chứng nhận vùng trồng/thu hái đạt chuẩn GACP-WHO. Traphaco là doanh nghiệp dược đầu tiên tại miền Bắc được nhận chứng nhận trên, hoàn thiện chuỗi giá trị xanh: nguồn nguyên liệu xanh - công nghệ xanh tạo nên sản phẩm xanh, mang tới người dùng thuốc bảo vệ gan Boganic chất lượng, hiệu quả.