Cứu sống bệnh nhân bị chảy máu mũi kéo dài nửa tháng

Sáng 26.3, BS chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ , cho biết các BS Khoa Tai Mũi Họng và bác sĩ can thiệp mạch bệnh viện vừa can thiệp thành công, cứu sống một trường hợp chảy máu mũi tái phát kéo dài 15 ngày.

Bệnh nhân là ông P.H.V (46 tuổi, ngụ huyện Châu phú, tỉnh An Giang). Cách đây 5 ngày ông V. đột nhiên chảy máu mũi bên trái và không thể tự cầm máu được. Ông V. được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang suốt 10 ngày bằng phương pháp đốt cầm máu nhét spongel.

Tuy nhiên, tình trạng chảy máu mũi của ông V. vẫn tái phát và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh, da niêm hồng nhợt, hai bên mũi được nhét bấc và được chuyển về Khoa Tai Mũi Họng điều trị. Tuy nhiên, một ngày sau, mũi bệnh nhân tiếp tục chảy máu

Qua hội chẩn giữa các chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định chụp và can thiệp mạch máu mũi trên máy DSA (số hóa xoá nền). Ê kíp can thiệp gồm BS.CK1 Trần Công Khánh đã tiến hành chụp và can thiệp cho bệnh nhân.

Kết quả chụp DSA cho thấy bệnh nhân bị tổn thương dạng túi nằm ở nhánh xuất phát từ động mạch mắt trái, kích thước 2 mm; thoát mạch vùng mũi xuất phát từ động mạch hàm dưới phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân được làm tắc mạch hoàn toàn động mạch gây thoát mạch. Sau tắc mạch, bệnh nhân ổn và không còn tình trạng chảy máu mũi. Thời gian thực hiện thủ thuật là 3 giờ.

Hình ảnh trước và sau khi can thiệp cầm máu cho bệnh nhân P.H.V Ảnh: Đình Tuyển Đến sáng 26.3, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hoạt bình thường, mũi ngưng chảy máu và đã được rút bỏ bấc mũi trước sau 2 bên.

Theo BS.CK2 Lâm Chánh Thi, Trưởng Khoa Tai Mũi họng, chảy máu mũi là cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên khoa Tai Mũi Họng. Có rất nhiều nguyên nhân gây chảy máu mũi như bệnh toàn thân (tăng huyết áp, rối loạn đông máu…), do chấn thương vùng hàm mặt, khối u…hoặc nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân gọi là chảy máu mũi tự phát.

Khi một bệnh nhân bị chảy máu mũi thì việc trước tiên là cần cầm máu, sau đó tìm nguyên nhân để điều trị. Các biện pháp cầm máu bao gồm: đè ép tại chỗ, nhét mèche mũi trước, nhét mèche mũi sau, đông điện dưới sự hướng dẫn của nội soi để cầm máu, thắt động mạch.

Đặc biệt, can thiệp nút mạch dưới hướng dẫn của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). “Thời gian qua bệnh viện đã can thiệp thành công nhiều những trường hợp chảy máu tương tự. Nhưng đây là trường hợp có thời chảy máu mũi kéo dài nhất từ trước đến nay. Ca can thiệp thành công cho thấy tính an toàn ít xâm lấn và đặc biệt hiệu quả của can thiệp mạch số hóa xoá nền (DSA) trong điều trị những bệnh nhân chảy máu mũi kéo dài, tái phát khó cầm”, BS Thi cho biết.