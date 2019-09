Cứu sống bệnh nhân bị nang màng tim 'siêu to' hiếm gặp

Bệnh nhân là ông Ph.Đ.X (57 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái âm ỉ kéo dài nhiều tháng nay, uống thuốc không giảm. Khoảng một tháng gần đây, bệnh nhân bị kèm thêm khó thở, phải ngồi và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu và chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi khám lâm sàng kết hợp chụp CT đa lớp cắt lồng ngực có tiêm thuốc cản quang, bệnh nhân được chẩn đoán có một khối nang màng ngoài tim kích thước lớn khoảng 4x7cm nằm cạnh động mạch chủ ngực lên và chèn ép vào tâm nhĩ phải. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật.

Ê kíp phẫu thuật do Ths.BS Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu thuật tim (phẫu thuật viên chính), Ths.BS Nguyễn Công Cửu, BSCK1 Bùi Quốc Huy, BS.CK2 Nguyễn Khắc Minh Trường, BS.CK1 gây mê Nguyển Văn Vĩnh đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã mở ngực nhỏ 1/3 trên xương ức, vào khoang màng ngoài tim. Đây là một kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đang là xu hướng mà các phẫu thuật viên hướng tới và áp dụng hiện nay.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện Khối nang lớn nằm cạnh động mạch chủ ngực lên, chèn vào nhĩ phải; cuống nang nằm sát trên động mạch phổi phải. Ê kíp đã tiến hành kẹp và khâu cột cuống nang; lấy trọn khối nang ra ngoài. Sau đó, cầm máu kỹ, đặt ống dẫn lưu màng phổi phải và dẫn lưu màng tim cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã thành công sau 90 phút.

Hiện tại, 1 ngày sau ca môt, bệnh nhân đã rút nội khí quản, tỉnh tiếp xúc tốt, hết khó thở và tiếp tục được theo dõi điều trị tại khu hậu phẫu mổ tim.

Theo Th.BS Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu thuật tim, nang màng tim là bệnh lý rất hiếm với tỷ lệ là 1/100.000 trong quần thể dân số và hầu hết phát hiện tình cờ hoặc khi có biến chứng. Tỷ lệ nam nữ tương đương. Những triệu chứng phổ biến bao gồm: ho mạn tính, đau ngực, cảm giá đè ép vùng sau xương ức, hồi hộp tái phát do rối loạn nhịp tim và viêm đường hô hấp dưới. Những dấu hiệu ít gặp của nang màng tim bao gồm: ngất tái phát, viêm phổi, suy tim sung huyết và đột tử do nguyên nhân tim mạch.

“Nang màng tim thường lành tính nhưng biến chứng có thể xuất hiện do chèn ép các cấu trúc kế cận của tim, viêm, xuất huyết và vở khối u. Đa số nang màng tim có nguyên nhân do bẩm sinh, thường gặp ở độ tuổi từ 30 - 40 tuổi trở lên và không biểu hiện triệu chứng gì (60-75% các trường hợp), chỉ gây triệu chứng khi khối nang to dần lên và chèn ép các cơ quan lân cận. Vì vậy, các bệnh nhân nên đi khám sức khỏe định kỳ và khi có triệu chứng như khó thở, nặng ngực nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn đúng, kịp thời”, BS Triều cho biết.