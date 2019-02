Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở, hoại tử gần hết ruột non

Chiều 13.2, BSCK2 Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, cứu sống một bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng rất nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân là ông N.V.C (65 tuổi, ngụ xã Xuân Hoà, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhập viện cấp cứu chiều 10.2 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mất hết phản xạ, huyết áp không đo được, mạch nhanh nhẹ, khó bắt. Trước đó, cách đây 2 tháng, bệnh nhân này đã mổ thủng dạ dày qua nội soi.

Ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc vận mạch tiêm trực tiếp. Khi có dấu hiệu hồi phục, bệnh nhân được cho thở máy và tiến hành các xét nghiệm cơ bản.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông C. có tình trạng toan chuyển hóa rất nặng biểu hiện một choáng nhiễm trùng nặng khả năng từ đường tiêu hóa. Đặc biệt, bệnh nhân đi tiêu ra nhiều máu đỏ tươi, ổ bụng chứa nhiều dịch. Sau khi hội chẩn chuyên khoa 2 lần, đã xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng, nghi viêm ruột hoại tử bởi chọc dò ổ bụng qua siêu âm ra dịch hồng lẫn máu. Bệnh nhân đã được chỉ định mổ cấp cứu.

Quá trình mổ, ê kíp của Ths.BS Huỳnh Dương Hữu Hạnh (Khoa Ngoại tổng hợp) và BSCK1 Danh Bảo Quốc đã phát hiện ruột non bệnh nhân bị xoắn nhiều vòng, tím đen, hoại tử đoạn dài hơn 3 mét do có một dây chằng chẹn ngang qua ruột non. Các bác sĩ đã tiến hành cắt toàn bộ đoạn ruột non hoại tử kể trên, nối phần ruột còn lại vào ruột già (đại tràng); đồng thời lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân hơn 3 lít dịch đục lợn cợn lẫn máu.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ cũng phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, cung cấp đủ máu cho các cơ quan não, gan thận… và bù dịch truyền khoảng 4 lít cho bệnh nhân.

“Đây là trường hợp nặng và phức tạp, bệnh nhân có ruột non dài chỉ khoảng 4 mét nhưng đã hoại tử hơn 3 mét, tiên lượng khả năng cứu sống rất thấp. Ca mổ đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cấp cứu tổng hợp, gây mê hồi sức, ngoại tổng hợp... Rất mừng là sau hơn 2 tiếng, ca mổ đã thành công và cứu sống bệnh nhân”, BS Hạnh nói.

Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển xuống Phòng hồi sức sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, đã rút ống nội khí quản, ngưng thuốc vận mạch, chức năng thận cải thiện làm việc bình thường; các chỉ số điện giải, huyết đồ gần về chỉ số bình thường.

“Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh vẫn còn nặng phải tiếp tục theo dõi điều trị đặc biệt. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng biết bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn nên đã đề nghị Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tiếp nhận thông tin kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ”, BS Trần Huỳnh Đào cho biết thêm.