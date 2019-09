Cứu sống bệnh nhân nữ bị vỡ túi phình mạch máu não

Trước đó, bệnh nhân này được chuyển từ Bệnh viện quận Cái Răng, TP.Cần Thơ ra Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng co giật sùi bọt mép, tím tái, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị xuất huyết não, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp.

Kết quả CT Scan đầu cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết khoang dưới nhện. Kết quả chụp DSA mạch máu não bệnh nhân thể hiện hệ động mạch cảnh trong bên phải tổn thương dạng túi phình đa thùy động mạch cảnh trong đoạn thông sau, kích thước 6 x 9 mm đã vỡ. Hệ động mạch cảnh trong bên trái tổn thương dạng túi động mạch cảnh trong đoạn thông sau, kích thước tương đương 3,3 mm, cổ rộng 3 mm chưa vỡ.

Sau hội chẩn các chuyên khoa, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch túi phình động mạch cảnh trong đoạn thông sau bên phải đã vỡ trước, nhằm ổn định tình trạng xuất huyết và tránh nguy cơ tái xuất huyết cho bệnh nhân. Còn tổn thương phình mạch dạng túi động mạch cảnh trong đoạn thông sau bên trái tạm thời chưa can thiệp cấp cứu thay vào đó là điều trị bảo tồn bởi túi phình chưa vỡ, có khả năng sẽ đặt giá đỡ.

Ê kíp can thiệp do BSCK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và BSCK1 Phạm Minh Phước đã tiến hành chụp số hóa nền và can thiệp nút phình động mạch não cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu chọn lọc vào trong túi phình và tiến hành thả 5 coil vào trong túi phình. Kết quả chụp kiểm tra sau đó cho thất, túi phình đã được bít gần như hoàn toàn, tuần hoàn động mạch não hồi phục trở lại.

Hình ảnh túi phình mạch máu não của bệnh nhân Ng.T.L trước và sau khi được các bác sĩ can thiệp nút mạch Ảnh: Đình Tuyển

Đến sáng 20.9, tức 2 ngày sau ca can thiệp, sức khoẻ của bệnh nhân bắt đầu phục hồi dần, tri giác hồi phục gần như hoàn toàn, bệnh nhân đã nhận biết và thực hiện được các yêu cầu của bác sĩ. Theo người nhà của bệnh nhân, trước khi phát bệnh, bệnh nhân này đã có tiền sử bị những cơn động kinh, thường xuyên đau đầu không rõ nguyên nhân.

Theo TS.BS Hà Tấn Đức, trưởng đơn vị can thiệp đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, phình mạch máu não là tình trạng phồng lên của mạch máu trong não từ một điểm yếu của lớp nội mạc của thành mạch máu. Vỡ phình mạch mạch máu não là biến chứng nặng nề nhất của bệnh, gây đột quỵ não, chảy máu não, thường chảy máu trong ở màng não, có thể chảy máu não thất hoặc kết hợp. Triệu chứng là đau đầu dữ dội, nôn, buồn nôn, tăng huyết áp, ý thức có thể bình thường, hoặc lơ mơ, thậm chí hôn mê, bại liệt nửa người, khó nói hoặc không nói được.

Bệnh phình động mạch não có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, riêng nguy cơ vỡ phình mạch thường gặp nhất ở người già từ 55 đến 65 tuổi trở lên, khoảng 20% ca phình mạch não xảy ra ở độ tuổi từ 15 đến 45.