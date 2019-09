Cứu sống cụ bà bị tổn thương nặng 3 nhánh mạch máu nuôi tim

Đồng thời bệnh viện còn vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí điều trị hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là P.T.H (76 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào BVĐK tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng đau ngực trái, tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu với chẩn đoán ban đầu: đau thắt ngực không ổn định.

Sau khi làm các cận lâm sàng, chụp mạch vành qua da, kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nặng ba nhánh mạch vành (mạch máu nuôi tim), đặc biệt trong đó có một nhánh mạch máu tổn thương phình rất lớn (kích thước phình 8x10x14mm) có nguy cơ vỡ, khả năng gây tử vong cao cho bệnh nhân.

Khoa Can thiệp tim mạch của bệnh viện quyết định can thiệp cấp cứu mạch máu phình lớn bằng stent có màng bao xung quanh stent (gọi là Covered stent, kích thước 2,5-20 mm). Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, khi chụp mạch vành kiểm tra không thấy hình ảnh phình, dòng máu lưu thông tốt.

Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Văn Thưởng - Phó giám đốc BVĐK tỉnh, người trực tiếp can thiệp điều trị cho biết: đây là trường hợp phình mạch vành lớn đầu tiên bệnh viện gặp phải. Phình mạch vành là khi đoạn mạch tổn thương phình có đường kính lớn hơn đoạn mạch thông thường từ 1,5 đến 2 lần. Nguyên nhân thường gặp là do: xơ vữa mạch, tổn thương mạch trong bệnh Takayasu (viêm động mạch vành) và Kawasaki (sưng viêm các mạch máu nhỏ và vừa), bẩm sinh, can thiệp mạch vành.

Bệnh lý phình mạch vành rất ít gặp, chiếm tỷ lệ 0,3- 4,6%, bệnh nhân chụp mạch vành, thường không có triệu chứng. Ở một số trường hợp có triệu chứng đau thắt ngực, tràn máu màng tim gây chèn ép tim cấp, suy tim. Biến chứng hay gặp là hình thành huyết khối trong lòng mạch máu phình, huyết khối trôi ra gây thuyên tắc ở đoạn xa tạo thành nhồi máu cơ tim, nguy hiểm nhất là vỡ phình mạch, dẫn tới bệnh nhân sẽ tử vong do tình trạng chèn ép tim cấp.

Được biết, can thiệp mạch vành qua da được Khoa Can thiệp Tim mạch thuộc BVĐK Khánh Hòa triển khai nhiều năm và đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật phức tạp trong can thiệp, qua đó, đã điều trị và cứu sống hàng trăm bệnh nhân.

