Cứu sống kịp thời chàng trai bị nhồi máu cơ tim tối cấp, ngưng tim, ngưng thở

Tưởng đau dạ dày ai ngờ nhồi máu cơ tim tối cấp

Chiều 19.11, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ , cho biết bệnh viện vừa cứu sống một nam thanh niên 23 tuổi bị nhồi máu cơ tim tối cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở . Bệnh nhân là anh Ng.N.C mới 23 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Trước đó, anh C. được đưa đến cấp cứu rạng sáng 16.11 trong tình trạng đau thắt ngực trái . Qua khai thác bệnh sử các bác sĩ ghi nhận, cách nhập viện khoảng 3 giờ, bệnh nhân có uống bia, sau đó bị nôn ói, ngăn tức ngực trái kéo dài hơn 10 phút. Bệnh nhân đã tự ý sử dụng thuốc điều trị đau dạ dày nhưng tình trạng ngăn tức ngực trái và nôn ói vẫn không thuyên giảm nên đến nhập viện ngay trong khuya.

Lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, bị nôn ói, ngăn tức ngực trái nhiều, sinh tồn ổn định, thăm khám lâm sàng và đo điện tâm đồ các bác sĩ chẩn đoán cơn đau thắt ngực không ổn định và được chuyển đến khoa tim mạch để được theo dõi và điều trị theo chuyên khoa. Bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ tim mạch nào khác ngoài hút thuốc lá 1 gói/ngày và kéo dài trong nhiều năm liền.

Tuy nhiên, khi vừa đưa đến khoa tim mạch, bệnh nhân đã đột ngột bị ngưng tim, ngưng thở, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu hồi sức cơ bản và sốc điện. Sau sốc điện bệnh nhân có nhịp tim trở lại và tiếp tục được sử dụng vận mạch, chống loạn nhịp tim, chống toan… Kết quả đo điện tim ngay sau đó phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tối cấp. Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phải can thiệp cấp cứu tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

Hình ảnh đoạn mạch vành của bệnh nhân Ng. N. C. bị tắc hoàn toàn trước can thiệp và được tái thông sau khi can thiệp Ảnh: Đình Tuyển

Ê kíp can thiệp do Ths.BS Trần Văn Triệu (Khoa Tim mạch can thiệp), thủ thuật viên chính; BS Dương Hoàng Mẫn đã tiến hành chụp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân cho thấy mạch vành bị tắc hoàn toàn đoạn giữa nhánh liên thất trước do huyết khối. Ê kíp can thiệp đã tiến hành nong bóng và đặt stent phủ thuốc và tái thông đoạn mạch vành bị tắc sau thời gian khoảng 15 phút. Sau can thiệp huyết động bệnh nhân ổn định, bệnh nhân bớt đau ngực nhiều.

Đến sáng 19.11, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho thấy, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, không khó thở, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường. Dự kiến được xuất viện trong 2-3 ngày nữa.

Trẻ cũng đừng chủ quan với nhồi máu cơ tim

“Nhồi máu cơ tim lâu nay thường gặp ở người cao tuổi. Nhưng càng về sau này, ghi nhận thực tế cho thấy bệnh đang trẻ hóa với số lượng người trẻ mắc nhồi máu cơ tim ngày càng tăng cao. Nếu nhồi máu cơ tim xảy ra ở tuổi 45 được đánh giá là trẻ, còn nếu dưới 35 tuổi mắc bệnh là rất trẻ”, BSCK2 Phạm Thanh Phong, nói.

BS Phong phân tích thêm: Nhồi máu cơ tim là tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim cấp gây những cơn đau thắt ngực và sau đó là hoại tử cơ tim dẫn đến suy tim hoặc đột tử. Dù nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu cơ tim là do xơ vữa động mạch vành nhưng hiện cũng có thể nói nhồi máu cơ tim không đơn giản chỉ do nguyên nhân tắc động mạch vành.

“Nếu như ở người cao tuổi, nhồi máu cơ tim chủ yếu do xơ vữa động mạch diễn ra nhiều năm thì ở người trẻ dưới 40 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là do huyết khối trong lòng động mạch có thể hình thành do tác động từ chế độ sinh hoạt không khoa học, thiếu lành mạnh, hay do stress, béo phì, nghiện thuốc lá nhiều năm liền… Đáng ngại là những người trẻ lại thường chủ quan không nghĩ mình mắc phải căn bệnh này, nên khi không may bị sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng”, BS Phong nói.

Càng về sau này, ghi nhận thực tế cho thấy bệnh đang trẻ hóa với số lượng người trẻ mắc nhồi máu cơ tim ngày càng tăng cao Ảnh: Đình Tuyển

Chia sẻ thêm về dấu hiệu nhận biết bệnh nhồi máu cơ tim, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết triệu chứng nổi bật là cơn đau thắt ngực ở vị trí sau xương ức lan lên trên dưới hàm, tay trái. Thi thoảng người bệnh bắt gặp cơn đau thượng vị như cơ đau của bệnh lý tiêu hóa. Các cơn đau thường kéo dài hơn 30 phút, khi nghỉ ngơi cơn đau cũng không giảm. Ngoài ra, người bệnh còn có các triệu chứng khác như khó thở, thở dốc, vã mồ hôi, hồi hộp, đánh trống ngực, buồn nôn, nôn, thậm chí là lú lẫn, tạm quên... Ở người trẻ, để phòng tránh nhồi máu cơ tim, cần thay đổi lối sống, chế độ sinh hoạt một cách khoa học như, không hút thuốc lá, thuốc lào, giữ cân nặng ở mức tương đối, phù hợp, chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể dục, vận động thường xuyên, giữ tinh thần thoải mái, tránh stress, áp lực, hạn chế rượu bia, chất kích thích, chất béo, khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/ năm để đảm bảo sức khỏe, tầm soát bệnh nói chung.