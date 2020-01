Cứu sống người bị tai nạn giao thông nguy cơ tử vong đến 90%

Khuya 2.1, bệnh nhân Nguyễn Văn A. (nam, 42 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập cấp cứu BV Thống Nhất, được chẩn đoán vỡ động mạch chủ ngực đoạn eo, dập ruột non, đa chấn thương, tụt huyết áp do TNGT.

Kỹ thuật này đã được sử dụng khoảng 100 lần tại BV Thống Nhất cho những bệnh lý liên quan đến động mạch, nhưng đây là lần đầu tiên được ứng dụng can thiệp trong trường hợp cấp cứu. Sau đặt can thiệp thì bệnh nhân tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

PGS Đỗ Kim Quế cho biết đây là tình huống cấp cứu tim mạch cực kỳ nghiêm trọng, nếu không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Kỹ thuật can thiệp nội mạch đặt stent graft giúp cải thiện rất nhiều những hạn chế so với kỹ thuật mổ hở cũ (nguy cơ tử vong đến 30%), giúp điều chỉnh dòng chảy trong lòng mạch đúng như giải phẫu, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và nằm viện...