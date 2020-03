Cứu sống người đàn ông bị bức tường đổ đè nguy kịch

Nút mạch cầm máu điều trị chấn thương nội tạng giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu Theo BS.CK1 Trần Công Khánh, nút mạch cầm máu điều trị chấn thương nội tạng có ưu điểm là bảo tồn tối đa cơ quan nội tạng bị tổn thương, giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu với nhiều biến chứng nguy hiểm... Cụ thể khi bị tổn thương động mạch hoặc các tạng như gan, thận, lách do tai nạn giao thông, tai nạn trong lao động, sinh hoạt, bệnh nhân sẽ gặp phải nguy cơ mất máu. Kéo theo đó là một loạt các biến chứng nghiêm trọng như: rối loạn hoạt động các chức năng sống của cơ thể, rối loạn đông máu, suy phủ tạng và dẫn đến tử vong. Thông thường, bệnh nhân sẽ được chỉ định mổ cấp cứu để xử trí các tổn thương. Tuy nhiên, khi áp dụng được phương pháp nút mạch cầm máu trong chấn thương, bệnh nhân sẽ không phải trải qua những cuộc đại phẫu nặng nề kéo dài, tiềm ẩn biến chứng nặng. “Nút mạch cầm máu là sự gây tắc mạch bằng đường nội mạch bằng những chất gây tắc. BS sẽ sử dụng hệ thống máy chụp số hóa xóa nền để thực hiện thủ thuật nút động mạch để cầm máu. Vị trí động mạch tổn thương và hướng đi của thiết bị can thiệp dẫn hóa chất gây tắc mạch được hiển thị rõ nét, chính xác trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Sau khi tiến hành bơm chất gây tắc, người bệnh được chụp lại, kiểm tra vùng tổn thương”, BS Khánh nói. Trước đó, nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch, sốc mất máu do “ho ra máu sét đánh” trên nền lao phổi, dãn phế quản, chấn thương gan, u gan vỡ, chấn thương thận kín, cũng đã được BS can thiệp thành công bằng nút mạch cấp cứu.