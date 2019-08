Cứu sống thai phụ bị rối loạn đông máu nặng, thai nhi chết lưu nguy kịch

Ngày 25.8, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho thai phụ N.T.M.C (37 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) có thai chết lưu, tử cung hoại tử.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc đi vệ sinh, chị C. không may bị té đập bụng vào bồn cầu và bị ra máu ở vùng kín. Tuy nhiên, đến hôm sau gia đình mới đưa chị này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn (An Giang). Tại đây, chị C. bị đau bụng nhiều, ra máu vùng kín, bầm tím vùng quanh rốn.

Qua thăm khám, nhận thấy thai đã chết lưu trong bụng, nên chị được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ, không nghe tim thai.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành một số xét nghiệm xác định thai phụ bị rối loạn đông máu nặng, nguy cơ chảy khó cầm máu sau mổ. Trước tình trạng nguy cấp, bệnh viện quyết định phẫu thuật cấp cứu cho chị C..

Quá trình thực hiện phát hiện thai phụ bị nhau bong non 70%, tử cung tím toàn bộ do bị hoại tử và lấy ra thai nhi nặng khoảng 0,6 kg đã chết lưu. Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung toàn phần, truyền máu và cầm máu khẩn trương để cứu sống bệnh nhân . Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe chị C. đã dần ổn định.