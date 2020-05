Đà Nẵng: Phát hiện một số lò chả bò không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trước đó, trong 2 ngày 26 và 27.5, Đội Cảnh sát kinh tế công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) kiểm tra 8 lò nem chả trên địa bàn, phát hiện 3 cơ sở vi phạm về các điều kiện an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, phụ gia mà ông P. dùng lại vi phạm lỗi không nhãn mác, hạn sử dụng. Ông P. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua hàng để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ sở sản xuất chả bò của ông T.Đ.L trên đường Lý Thái Tổ (P.Thạc Gián) cũng vi phạm các lỗi tương tự.

Riêng lò chả bò của ông Đ.N.Q trên đường Hà Huy Tập (P.Hòa Khê) lại không đảm bảo vệ sinh về khu vực sản xuất, vi phạm các quy định chung về an toàn thực phẩm

Trước đó, ngày 18.5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê cũng đã phát hiện lò chả bò trên đường Trần Cao Vân của bà H.T.L (66 tuổi) có 3 chai phụ gia thực phẩm không nhãn mác, lò chả cá của bà N.T.A.D (44 tuổi) trên đường Trần Cao Vân, cùng P.Tam Thuận, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, vào ngày 20.5, trong tháng cao điểm kiểm tra về an toàn thực phẩm, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê cũng lập biên bản cơ sở sản xuất, kinh doanh rong biển sấy khô trên đường Trần Xuân Lê (P.Hòa Khê) của ông N.T.A (31 tuổi) do không xuất trình được giấy tờ liên quan đến sản xuất kinh doanh, hồ sơ nguồn gốc sản phẩm.