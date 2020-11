Đau lưng không rõ nguyên nhân, coi chừng bạn mắc bệnh ung thư này!

Đây là một trong những loại ung thư nghiêm trọng nhất, vì thường khó phát hiện cho đến khi ung thư đã di căn sang các bộ phận khác. Các dấu hiệu của bệnh chỉ có xu hướng biểu hiện khi ung thư đã di căn ra khỏi phổi.

Dấu hiệu "đáng ngạc nhiên" ở lưng

Các triệu chứng chính của ung thư phổi bao gồm: khó thở, đau đầu và đau ngực dai dẳng, theo Express.

Nhưng cũng có một dấu hiệu "đáng ngạc nhiên" ở lưng báo hiệu khối u phổi chết người. Đây là dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư phổi ít ai chú ý đến, theo Express.

Đó là đau lưng không rõ nguyên nhân.

Một trong những triệu chứng chính của ung thư phổi là đau lưng dai dẳng, đau không rõ nguyên nhân ở lưng trên hoặc xương bả vai.

Hiệp hội Ung thư Phổi của Anh Roy Castle cho biết, đau lưng rất phổ biến và thường do lý do ít nghiêm trọng. Mọi người thường đổ lỗi cho đau lưng là do mang vác vật nặng, do tập luyện quá sức, hoặc do tuổi già. Nhưng, đó cũng có thể là dấu hiệu của một khối u chết người ở phần trên của phổi.

Một trong những triệu chứng chính của ung thư phổi là đau lưng dai dẳng không rõ nguyên nhân ẢNH: SHUTTERSTOCK

Loại ung thư này được gọi là khối u Pancoast, có thể di căn đến dây thần kinh, mạch máu và thậm chí là cột sống.

Trang web y tế WebMD cho biết thêm, khối u Pancoast là một loại ung thư phổi phát triển ở phần trên của phổi và lan đến xương sườn, đốt sống trong cột sống, dây thần kinh và mạch máu.

Do vị trí phát triển của những khối u này mà chúng hiếm khi ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hiếm khi gây ho hoặc khó thở.

Các triệu chứng đặc biệt

Ngoài các triệu chứng ung thư nói chung như mệt mỏi và giảm cân, khối u Pancoast có thể chèn ép lên dây thần kinh ở phần ngực trên, cổ, mặt và cánh tay, dẫn đến các triệu chứng đặc biệt như:

• Đau ở xương bả vai, lưng trên và cánh tay, khuỷu tay và nách, hoặc yếu ở cánh tay, theo Express.

• Yếu, đau hoặc ngứa ran ở bàn tay và ngón tay.

Nhưng đau lưng không nhất thiết là ung thư phổi.

Đau lưng còn có thể do nhiều bệnh khác gây ra và thường tự khỏi trong vòng vài tuần hoặc vài tháng.

Trong hầu hết các trường hợp, đau lưng không phải vấn đề nghiêm trọng và có những biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giảm đau lưng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cảnh báo đau lưng cũng có thể do thoát vị đĩa đệm hoặc đau thần kinh tọa

Các triệu chứng ung thư phổi bao gồm ho dai dẳng, ho ra máu, khó thở và thở đau.

Có đến 80% các ca tử vong do ung thư phổi là do hút thuốc lá.

Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư phổi rất thấp, vì các triệu chứng thường chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Khoảng 1/3 bệnh nhân sống được thêm 1 năm sau khi phát bệnh, và chỉ 1 trong 20 bệnh nhân sống thêm được 10 năm, theo Express.