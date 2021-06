Để có giấc ngủ ngon - nên hay không nên làm những điều sau đây?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX có tác dụng trong việc hỗ trợ giấc ngủ ngon được sử dụng rất nhiều tại Nhật Bản SESAMIN EX là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc chữa bệnh nên bạn cần sử dụng thường xuyên trong thời gian dài để cảm nhận hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần uống 3 viên, tạo thành thói quen lành mạnh giúp hỗ trợ sức khỏe cho cơ thể. Đồng thời, duy trì sử dụng sản phẩm trong lâu dài cơ thể sẽ được nâng cấp bằng kết quả sẽ khỏe mạnh hơn, tràn đầy năng lượng, da đẹp và trẻ trung hơn. Thành phần sản phẩm: Những thành phần của SESAMIN EX đều được nghiên cứu khoa học và được công nhận rằng những chất này có tác động tốt đến sức khỏe con người, như tinh chất Sesamin từ hạt mè tự nhiên (tính chất này chỉ chứa dưới 1% trong mỗi hạt mè, ăn nhiều mè cơ thể vẫn không thể hấp thụ đủ chất này), Vitamin E và Tocotrienol - những thành phần có công dụng chống oxy hóa, mang lại sự trẻ trung. Những tinh chất này hoàn toàn đều được chiết xuất từ thiên nhiên. SESAMIN EX mang đến cho bạn những điều đặc biệt sau: - SESAMIN EX là sản phẩm bảo vệ sức khỏe đa công dụng, không chỉ hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn, sản phẩm còn cải thiện mệt mỏi và mang đến làn da đẹp, trẻ trung hơn cho người sử dụng. - Đối với sắc đẹp: Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tình trạng da, đồng thời với 2 tinh chất Vitamin E và Tocotrienol giúp ngăn ngừa lão hoá da bằng cách giảm quá trình oxy hoá bên trong cơ thể. - Đối với mệt mỏi: SESAMIN EX sẽ cung cấp năng lượng, duy trì thể trạng khỏe mạnh giúp bạn hạn chế mệt mỏi. SESAMIN EX với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - là sản phẩm được cả nam giới và phụ nữ yêu thích tại Nhật Bản. --- SESAMIN EX, truy cập ngay đường link: Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, truy cập ngay đường link: https://bit.ly/3z0EYan * Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản thuộc Tập đoàn Suntory. * GPQC số: 01195/2019/ATTP-XNQC