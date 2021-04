Điều gì xảy ra khi bạn ăn dưa hấu?

1. Bạn sẽ được ngậm nước

Dưa hấu là một loại trái cây cực kỳ giàu nước. Trên thực tế, vì nó được tạo thành từ 92% là nước, nên nó là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng nước cao nhất trên hành tinh.

Nên nhớ, không phải tất cả các chất lỏng hằng ngày của bạn đều phải đến từ ly nước hoặc chai nước. Trên thực tế, có thể ngon hơn nhiều nếu cung cấp nước từ thực phẩm như dưa hấu! Uống đủ nước giúp ngăn ngừa mệt mỏi và đau đầu, thải chất thải ra khỏi cơ thể, đồng thời có thể cải thiện độ đàn hồi và màu da.

2. Có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Bạn đã bao giờ nghe nói về lycopene? Nếu từ nghe có vẻ khoa học này có vẻ quen thuộc, có thể vì bạn đã thấy nó được chào hàng như một chất chống ô xy hóa trong cà chua (và tương cà). Nhưng cà chua không phải là loại quả màu đỏ duy nhất chứa nhiều lycopene. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy dưa hấu chứa nhiều lycopene hơn khoảng 40% so với cà chua sống.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với sức khỏe của bạn? Là một chất chống ô xy hóa, lycopene giúp "làm sạch" các tế bào bị tổn thương, có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Theo Ủy ban Xúc tiến Dưa hấu Quốc gia (Mỹ), các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra mối liên quan giữa chế độ ăn giàu lycopene và giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt và phổi.

Cần nhiều nghiên cứu hơn để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng có thể nói rằng bạn có thể cảm thấy dễ chịu nếu thích ăn dưa hấu.

Đây là lý do tại sao bạn cần chất chống ô xy hóa trong chế độ ăn uống của mình.

3. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Dưa hấu Shuttertock

Tiềm năng của lycopene không dừng lại ở đó! Chất chống ô xy hóa mạnh mẽ này cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Một phân tích tổng hợp năm 2013 cho thấy liều cao lycopene giúp giảm huyết áp cao, đặc biệt là ở những người có huyết áp tâm thu cao hơn. Thêm vào đó, một loại a xít amin trong dưa hấu được gọi là L-citrulline có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh trong khi tập thể dục.

Và vì dưa hấu rất giàu magiê và ít calo, nên không có gì lạ khi chúng là một loại thực phẩm đã được Hiệp hội Tim mạch Mỹ chứng nhận về kiểm tra tim mạch.

4. Có thể phục hồi tốt hơn sau khi tập luyện

Một nghiên cứu nhỏ trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm cho thấy các vận động viên uống nước ép dưa hấu như một thức uống tập thể dục cho biết họ ít đau nhức hơn và nhịp tim chậm hơn 24 giờ sau khi tập luyện.

Các nhà nghiên cứu tin rằng L-citrulline trong dưa là tấm vé giúp chúng tác động đến quá trình hồi phục sức khỏe.

5. Có thể giảm cân

Cái gọi là Chế độ ăn kiêng Dưa hấu (Watermelon Diet) là một mốt mà chúng tôi không khuyên bạn nên dùng - nhưng bao gồm dưa hấu trong chế độ ăn uống của bạn chắc chắn có thể giúp giảm cân, theo Eat This, Not That!

Dưa hấu không chỉ rất giàu nước, giúp bạn no lâu mà còn có hàm lượng carb thấp một cách đáng ngạc nhiên. Một cốc dưa hấu bóng chỉ chứa 12 gram carb. Hãy so sánh với nho hoặc chuối, đây là những loại có nhiều hơn gấp đôi lượng carb!

Trong khi đó, không ai có thể tranh cãi về lượng calo thấp của dưa hấu để giảm cân. Chỉ với 46 calo mỗi cốc, bạn có thể ăn một phần lớn trong khi chỉ lấy một phần nhỏ so với mục tiêu calo hằng ngày của bạn.

6. Có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa

Người ta thường ăn dưa hấu như một món ăn nhẹ lành mạnh, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa - và không phải do vô tình ăn phải hạt. Thay vào đó, hàm lượng nước trong dưa hấu có thể dẫn đến cảm giác khó chịu. Chất lỏng dư thừa trong đường tiêu hóa của bạn có thể gây ra chứng đau bụng ứ trệ hoặc tiêu chảy.

Đối với những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS), dưa hấu có thể là sự lựa chọn không phù hợp. Trái cây có chứa fructan, fructose và polyols còn gọi là FODMAP.

FODMAP (viết tắt từ oligosacarit, disacarit, monosacarit and polyol) là các carbohydrate chuỗi ngắn được hấp thu kém qua đường tiêu hóa (GI) ở một số người và gây ra khí, chướng bụng và đau.

Những loại carbohydrate có thể lên men này có thể đặc biệt khó tiêu hóa đối với những người bị IBS, theo Eat This, Not That!