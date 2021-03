Một tác dụng phụ đáng lo của việc không uống đủ nước

Theo một nghiên cứu từ PLOS One, uống nước có liên quan đến khoa học để giúp bạn tỉnh táo và thậm chí giữ tinh thần sảng khoái , theo Eat This, Not That!

Không uống đủ nước sẽ khiến bạn có tâm trạng tồi tệ

Trong nghiên cứu cụ thể của PLOS One, các nhà nghiên cứu đã đánh giá điều gì đã xảy ra khi họ yêu cầu hai nhóm khác nhau uống lượng nước khác nhau.

Nhóm đầu tiên đại diện cho những người uống nhiều nước, họ được yêu cầu giảm lượng nước thông thường của họ mỗi ngày.

Nhóm thứ hai đại diện cho những người uống nước với lượng nước thấp, họ được yêu cầu tăng lượng nước thông thường của họ.

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy tâm trạng bị ảnh hưởng đáng kể dựa trên lượng nước cho cả hai nhóm.

Những người uống nhiều nước điển hình đã bị "giảm sự hài lòng, bình tĩnh, cảm xúc tích cực và hoạt động/hoạt bát" khi được yêu cầu uống ít nước hơn bình thường sau 3 ngày.

Những người uống ít nước điển hình đã trải qua điều ngược lại khi được yêu cầu uống nhiều nước hơn bình thường trong 3 ngày đó, họ cảm thấy "giảm mệt mỏi/sức ì, bối rối/hoang mang và khát nước và xu hướng giảm buồn ngủ".

Nhóm uống một lượng nước ít hơn trong thời gian 3 ngày thử nghiệm phàn nàn về đau đầu, khát nước, buồn ngủ và khó tập trung. Vì vậy, bạn hãy coi đây là dấu hiệu để đổ đầy chai nước của bạn càng sớm càng tốt.

Bạn nên uống bao nhiêu nước để có tâm trạng tích cực?

Nếu bạn nhìn vào nghiên cứu, nhóm được cải thiện tâm trạng của họ đã uống 2,5 lít nước mỗi ngày, tức là khoảng 10,5 ly nước. Nhóm không cảm thấy tốt và tâm trạng giảm sút chỉ uống 1 lít nước trong ngày, tức là chỉ uống 4 ly nước trong ngày.

Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi cơ thể đều khác nhau và lượng nước cơ thể bạn cần sẽ khác so với những người khác.

Một cách dễ dàng để xác định lượng nước bạn nên uống trong một ngày là thông qua một phép tính đơn giản. Bạn chỉ cần chia đôi trọng lượng cơ thể của bạn và uống số đó theo ounce. Vì vậy, nếu bạn nặng 160 pound (khoảng 72,5 kg), bạn nên uống 80 ounce (khoảng 2,3 lít) nước mỗi ngày - tương đương với 10 ly, theo Eat This, Not That!