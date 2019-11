Điều gì xảy ra khi bạn không ăn rau củ quả hằng ngày?

Không có bất kỳ món ăn nào có thể giúp ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, trái cây, rau củ có thể làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh này, theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AICR).

Các chất chống ô xy hóa trong thực vật như vitamin E, vitamin C và carotenoid làm giảm nguy cơ ung thư bằng cách bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trước các gốc tự do. Các phân tử gốc tự do có thể tấn công, làm thay đổi AND của tế bào, gây đột biến và dẫn đến ung thư, theo MSN.