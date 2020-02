Gần 200 y, bác sĩ tham gia hiến máu giữa mùa dịch Corona

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ đã thông báo rộng rãi kêu gọi người dân tham gia hiến máu nhân đạo khi nguồn máu dự trữ đang suy giảm nghiêm trọng trong khi lượng máu tiếp nhận về không nhiều. Nguyên do là ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc và nỗi lo sợ virus Corona

Thạc sĩ - bác sĩ (Ths.BS) Nguyễn Thị Minh Thy, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết mỗi ngày, trung bình bệnh viện này cần khoảng 130 đơn vị máu sử dụng trong việc xử trí, cấp cứu người bệnh. Tuy nhiên, do vừa kết thúc kỳ nghỉ dài của Tết Canh Tý 2020, đồng thời dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn tiến phức tạp, gây ảnh hưởng đến công tác vận động thu thập máu, kho máu Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP.Cần Thơ đang cạn kiệt, chỉ có thể cung cấp cho bệnh viện khoảng 40% - 60% nhu cầu sử dụng.

“Dự báo tình trạng thiếu máu có thể kéo dài nhiều tuần nữa, một số trường hợp người bệnh phải nằm chờ máu điều trị, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế Ban giám đốc bệnh viện đã kêu gọi mọi người khoẻ mạnh cùng tham gia hiến máu và vận động chính cán bộ, nhân viên của mình nêu gương trước. Nhiều người trong chúng tôi còn rủ cả người thân bạn bè của mình tham gia đợt này”, BS Thy nói.

Theo Ths.BS Nguyễn Văn Ngoan, Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, lực lượng tham gia đông đảo nhất là các thầy thuốc trẻ, đoàn viên. Sau 2 ngày phát động đã có hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia.

“Hiện mỗi ngày đều có trên 30 đoàn viên thanh niên của bệnh viện sang Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP.Cần Thơ để hiến máu. Qua đó góp phần tăng lượng máu phục vụ cho cấp cứu cũng như cho bệnh viện”, BS Ngoan nói.

Tình hình thiếu máu do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không chỉ diễn ra ở Cần Thơ mà hiện đang “căng thẳng” ở cả khu vực ĐBSCL. Bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền Máu TP.Cần Thơ, cho biết bệnh viện này đảm nhận cung cấp máu cho 11/13 tỉnh, thành ở ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang) với hơn 70 bệnh viện sử dụng nguồn máu do đơn vị này cung cấp, trong đó có 2 bệnh viện quân y (Bệnh viện 121 Cần Thơ và Bệnh viện 120 Tiền Giang).