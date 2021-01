Gia tăng nguy cơ tử vong do sử dụng quá mức thuốc cắt cơn hen

Ngoài ra, trang web này cũng cập nhật các hướng dẫn điều trị bệnh hô hấp, giúp người bệnh tự trang bị kiến thức để kiểm soát bệnh hen tốt hơn và chủ động tìm đến bác sĩ để được chăm sóc phù hợp.

Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, năm 2020 Bộ Y tế đã cảnh báo việc sử dụng thường xuyên hoặc quá mức thuốc cắt cơn có thể làm tăng nguy cơ nhập viện và gây tử vong cho người bệnh. Hiện vẫn còn gần 70% người mắc hen tại Việt Nam chưa được quản lý, điều trị đầy đủ.

Theo PGS-TS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng miễn dịch lâm sàng TP.HCM, tỷ lệ lưu hành bệnh hen tại Việt Nam là 4,1% dân số. Theo các khảo sát gần đây tại Việt Nam, 36% người mắc hen tự đánh giá kiểm soát bệnh tốt theo phác đồ chuẩn, nhưng theo đánh giá chuyên môn, tỷ lệ này chỉ 9%; 54% người mắc hen đánh giá kiểm soát tốt nhưng thực tế chỉ đạt 10%. Nguyên nhân, hầu hết người mắc hen tự sử dụng thuốc cắt cơn khi có cơn hen, không tuân thủ dùng duy trì điều trị dự phòng.

Dữ liệu sơ bộ từ một nghiên cứu trong lĩnh vực dược thực hiện tại nhà thuốc năm 2020 thuộc 14 tỉnh thành ở Việt Nam cho thấy có đến 68% người bệnh hen đã mua từ 3 bình thuốc cắt cơn trở lên trong năm qua.

Trong khi đó, theo các khuyến cáo mới nhất, sử dụng thuốc cắt cơn quá 3 lần/tuần là dấu hiệu tăng nguy cơ của đợt hen cấp; sử dụng từ 3 bình thuốc cắt cơn/năm tăng gấp 2 lần nguy cơ nhập viện do hen, thậm chí có thể dẫn đến các hậu quả đáng tiếc như: tăng phản ứng quá mức đường thở, giảm đáp ứng giãn phế quản, có thể tăng nguy cơ tử vong.

Do đó, người mắc hen cần tuân thủ điều trị duy trì, giúp giảm thiểu chi phí, tránh được hậu quả đáng tiếc do không kiểm soát được cơn hen cấp tính . Một đợt điều trị do hen cấp tính có chi phí trung bình 45 triệu đồng, cao hơn 10 lần chi phí điều trị bệnh giai đoạn ổn định.