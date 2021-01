Sử dụng thiết bị sưởi ấm để không ảnh hưởng hệ hô hấp

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cho biết Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh thành, ban quản lý an toàn thực phẩm các địa phương về việc tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm , kiểm soát thực phẩm giả và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo