Hàng ngàn sự cố y khoa được cảnh báo

Thông tin từ Hội thảo quốc tế về thực hiện giải pháp an toàn người bệnh , do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 12.11 tại Hà Nội, cho biết có 50 bệnh viện (BV) trong cả nước đã ứng dụng hệ thống phần mềm tiếp nhận báo cáo phòng ngừa sự cố y khoa do Bộ Y tế hướng dẫn thiết lập từ năm 2018.