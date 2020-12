Hành vi 'mới' khiến vi khuẩn gây bệnh não lạc vào đường sinh dục?

Theo giới chuyên môn, đây là hiện tượng hầu như chưa được biết đến trong điều trị các bệnh lây qua đường tình dục.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM và Viện Pasteur TP.HCM mới đây đã ghi nhận một số ca bệnh viêm niệu đạo (là bệnh có thể lây qua quan hệ tình dục ) do vi khuẩn não mô cầu. Một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm điều trị bệnh truyền nhiễm chia sẻ: “Đó cũng là vấn đề mới nổi, cần quan tâm trong điều trị. Vì lâu nay, chúng ta chỉ biết vi khuẩn não mô cầu gây viêm màng não, là bệnh truyền nhiễm, chứ không phải là vi khuẩn gây bệnh đường tình dục”.

Cần lưu ý thêm về hành vi quan hệ

Theo chuyên gia này, trong cơ thể người, vi khuẩn não mô cầu sống, khu trú ở hầu họng, gây viêm họng. Vi khuẩn này cũng “đi” xa hơn, đến não, gây viêm màng não. Viêm màng não do não mô cầu là bệnh lý mà lâu nay các bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm đều đã biết, đã gặp.

Về nguyên nhân của việc xuất hiện vi khuẩn não mô cầu tại đường tình dục , gây viêm niệu đạo ở một số trường hợp, khác với nơi mà vi khuẩn này thường sống là ở hầu họng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhận định: “Vi khuẩn não mô cầu xâm nhập vào đường tình dục có thể liên quan đến hành vi tình dục. Như chúng ta đã biết, thông thường vi khuẩn này ở hầu họng. Trong quá trình quan hệ đường miệng (oral sex), chúng có thể đã từ họng di chuyển đến cơ quan sinh dục của bạn tình, rồi lan đến niệu đạo và sau đó gây viêm niệu đạo”.

Chuyên gia cũng lưu ý, vi khuẩn sống ở đâu thì gây bệnh tại đó. Nếu ở não, vi khuẩn não mô cầu gây bệnh khiến não bị tổn thương, gây hôn mê, co giật, chết người. Còn tại bộ phận sinh dục, như ở niệu đạo, chúng gây viêm nhiễm tại chỗ. “Trong trường hợp này, não mô cầu gây bệnh cũng tương tự vi khuẩn lậu gây viêm nhiễm đường tình dục. Về hình dáng, vi khuẩn não mô cầu cũng gần giống với vi khuẩn lậu. Chúng có hình giống hạt cà phê và cùng một kháng sinh điều trị”, chuyên gia thông tin.

Theo các bác sĩ, ở nam giới, niệu đạo là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu để đưa nước tiểu ra ngoài. Nó còn có vai trò trong việc dẫn tinh dịch ra ngoài. Việc vi khuẩn não mô cầu từ hầu họng xâm nhập đường tình dục (niệu đạo), cần lưu ý thêm về hành vi quan hệ tình dục.

Tình dục an toàn

Theo một số nhận định ban đầu, viêm niệu đạo do vi khuẩn não mô cầu có thể liên quan đến lối sống, xu hướng quan hệ tình dục cởi mở hơn. Để phòng nguy cơ mắc viêm niệu đạo do vi khuẩn não mô cầu nói chung, cần giữ gìn vệ sinh cá nhân và quan hệ tình dục an toàn.

Tình dục an toàn là: trong quá trình quan hệ, không tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết âm đạo, tinh dịch; sử dụng bao cao su, tấm bảo vệ miệng đúng cách; không quan hệ với nhiều bạn tình; vệ sinh răng miệng, vệ sinh sinh dục.

Thông tin ban đầu từ chuyên gia truyền nhiễm cho biết: Tại phía bắc, ca bệnh viêm niệu đạo do vi khuẩn não mô cầu hầu như chưa ghi nhận tại các bệnh viện đầu ngành da liễu - nơi tiếp nhận các ca bệnh lây qua đường tình dục. Còn các đơn vị truyền nhiễm chỉ tiếp nhận các ca viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu. Viêm niệu đạo do não mô cầu hiện vẫn là các báo cáo riêng lẻ tại phía nam, không ghi nhận thành dịch. Bệnh nên được cảnh báo trong các trường hợp có sinh hoạt tình dục cởi mở, không an toàn.