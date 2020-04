Hình dạng kỳ lạ của móng tay tiết lộ điều gì?

Tiến sĩ Latheef cho biết móng tay phát triển khoảng 3,5 mm mỗi tháng. Trong giai đoạn này, bất cứ điều gì cản trở sự phát triển của chúng sẽ dẫn đến những bất thường ở móng tay, theo Health Problem News.

Theo tiến sĩ Latheef, sự thiếu hụt vitamin có thể dẫn đến những thay đổi ở móng tay, như móng bị bong tróc hoặc giòn chỉ sau vài tuần đến vài tháng thiếu chất dinh dưỡng.

Đặc biệt, có một dấu hiệu rất đặc biêt, đó là thiếu sắt khiến móng tay trở nên mỏng khác thường và lõm xuống như hình cái thìa, gọi là móng tay hình thìa, theo Health Problem News.

Ban đầu, thiếu máu do thiếu sắt có thể nhẹ đến mức không được chú ý. Nhưng khi cơ thể thiếu sắt và thiếu máu càng nặng hơn, các dấu hiệu và triệu chứng tăng lên, theo Mayo Clinic.

Các dấu hiệu và triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt có thể bao gồm:

• Yếu người

• Da tái

• Đau ngực, tim đập nhanh hoặc khó thở

• Đau đầu, chóng mặt

• Viêm hoặc đau ở lưỡi

• Móng tay dễ gãy

• Thèm ăn bất thường

• Ăn kém

Nếu bạn hoặc con bạn gặp các dấu hiệu và triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt, hãy đi gặp bác sĩ.

Thiếu máu do thiếu sắt không thể tự chẩn đoán hoặc điều trị. Vì vậy, hãy đi khám bệnh để được chẩn đoán, chứ không nên tự bổ sung sắt. Vì quá tải sắt có thể nguy hiểm cho cơ thể vì tích lũy sắt quá mức có thể làm hỏng gan và gây ra các biến chứng khác.

Nếu không được điều trị, thiếu máu do thiếu sắt có thể trở nên nghiêm trọng và dẫn đến nhịp tim nhanh hoặc không đều. Tim phải bơm máu nhiều hơn để bù đắp cho việc thiếu ô xy trong máu do thiếu máu. Điều này có thể dẫn đến to tim hoặc suy tim, theo Mayo Clinic.