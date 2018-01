Các thành phần như xi-rô bắp cao phân tử và chất béo chuyển hóa từ các thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói nếu ăn thường xuyên sẽ làm tăng kích thước vòng eo, theo naturalnews.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tờ Nature Communications, do các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai (Mỹ) thực hiện, phát hiện ra ba chất bảo quản thông thường được thêm vào thực phẩm và các sản phẩm hằng ngày khác có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì và rối loạn hoóc môn.

Đáng nói nhất là chất BHT, hoặc butylhydroxytoluene. Chất chống ô xy hóa này được tìm thấy trong ngũ cốc ăn sáng ở Mỹ, mặc dù nó đã bị cấm ở nhiều nước. Nó cũng được sử dụng trong các thực phẩm khác như bánh quy và khoai tây chiên để giữ cho chất béo trong chúng không bị ôi và để bảo vệ chất dinh dưỡng của chúng. Mặc dù FDA đã "công nhận là an toàn", nhưng thành phần này đã được trình bày trong các nghiên cứu khác là làm tăng nguy cơ ung thư và làm cho gan phình to, do đó nó là loại hóa chất nguy cơ lớn nhất trong một danh sách các lý do để tránh nguyên liệu này,