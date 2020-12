Kết quả điều trị bệnh gút nặng của Viện Gút được công bố tại Mỹ

Tại Hội nghị thường niên Hội thấp khớp học Hoa Kỳ tháng 11.2020, phiên họp về bệnh gút đã công bố hình ảnh chụp X-quang khớp bàn ngón chân cái bị tiêu hủy gần như hoàn toàn của một bệnh nhân gút ở Việt Nam có do cục tophi to như quả ổi gây ra. Sau 14 tháng điều trị tại Phòng khám đa khoa Viện Gút ở TP.HCM, Việt Nam, cục tophi trên đã tiêu nhỏ lại, ngón chân cái đã rút ngắn lại 13,4mm so với lúc đầu. Phần khớp xương bị phá hủy có dấu hiệu đang dần được phục hồi.