Khan hiếm thuốc tamiflu

Chiều 15.12, đại diện Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này đã liên lạc với đại diện Hãng Roche (Thụy Sĩ) tại Việt Nam trao đổi thông tin về khả năng cung ứng thuốc tamiflu, sau khi nhận được phản ánh nguy cơ khan hiếm thuốc này tạm thời.

Trước xu hướng tăng các trường hợp nhiễm cúm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng đã khuyến cáo về tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A (H3N2, H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có nguy cơ lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho.