Kiểm tra một cơ sở tiêm filler trái phép mà Báo Thanh Niên phản ánh

Ngày 30.12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Y tế, UBND và Công an P.10, Q.Gò Vấp kiểm tra cơ sở ND Beauty and Clinic (17 đường số 3, P.10, Q.Gò Vấp).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có khách hàng đang được tư vấn làm đẹp; trên các tầng 2 và 3 phát hiện có một số dụng cụ y tế, thuốc nên đã niêm phong, thu giữ.

Theo ông, hiện nay phải huy động người dân cùng phát hiện các cơ sở thẩm mỹ trái phép và kịp thời xử lý nghiêm. Trong bài viết Thâm nhập cơ sở làm thẩm mỹ “chui” đăng trên số báo ra ngày 30.12, PV Thanh Niên đã thâm nhập vào cơ sở ND Beauty and Clinic và ghi nhận, mặc dù chưa được phép làm phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn, nhưng nhân viên ND Beauty and Clinic chào mời PV trải nghiệm làm đẹp, rồi giới thiệu nhiều loại filler để tiêm; nhân viên còn giới thiệu quá trình làm đẹp có sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện lớn (!?)…