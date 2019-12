Thâm nhập cơ sở làm thẩm mỹ “chui”

Mới nhất là ca hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt - Hàn (Hà Nội) khiến một người đàn ông 43 tuổi tử vong, bước đầu nghi do sốc thuốc gây tê.

Chỉ cần lên Facebook gõ vào các từ khóa tìm kiếm: làm đẹp, thẩm mỹ... ngay tức khắc hiện ra rất nhiều thông tin quảng bá.

Nhân viên của cơ sở thẩm mỹ ND Beauty and Clinic giới thiệu filler cho PV Thanh Niên Ảnh cắt từ clip

“Y tá làm ở thẩm mỹ viện bên Campuchia” !

PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết mỗi năm BV tiếp nhận hơn 100 ca biến chứng do phẫu thuật và tiêm thẩm mỹ. Đa số bệnh nhân nhập viện với biến chứng từ việc tiêm filler, cụ thể là tiêm filler nâng sống mũi. Theo PGS-TS Đỗ Quang Hùng, tiêm filler sống mũi dễ gây biến chứng do động mạch giác mạc gần khóe mắt rất dễ bị tổn thương. Nếu tiêm nhầm vào động mạch trung tâm giác mạch, động mạch có thể bị tắc nghẽn, dẫn đến mắt bị mất thị lực vĩnh viễn.



Cơ sở ND Beauty and Clinic (17 đường số 3, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) quảng cáo trên mạng "duy trì vẻ đẹp vĩnh viễn, không biến chứng", "uy tín chất lượng"... PV Thanh Niên đến đây hỏi về tiêm filler (chất làm đầy), thì được nhân viên chào mời: "Trải nghiệm thử một lần đi chị, đến tết là đẹp" và giới thiệu: tiêm filler có nhiều giá, loại thường 1 - 2,5 triệu đồng/lần tiêm, cao hơn có thuốc châu Âu giá 8 - 10 triệu đồng/lần tiêm. Tùy giá mà thời gian sử dụng sẽ khác nhau, thuốc châu Âu giữ lớp filler được 3 năm, các loại khác thì 12 - 24 tháng. "Nếu chị bỏ thêm 1 triệu nữa, tụi em sẽ bao trọn gói, nếu bị lệch, lên đây em làm lại tới khi nào chị ưng thì thôi. Trong vòng 2 tuần chị muốn dặm thêm thì bên em dặm lại không tốn phí", nhân viên này nói.

Đoàn kiểm tra kiểm kê thuốc, vật tư y tế tại cơ sở hút mỡ “chui” - spa Thao An Beauty

Nhân viên này dẫn chúng tôi lên lầu để xem từng loại filler, botox dùng tiêm cho khách hàng và cho biết hàng nhập từ Hàn Quốc, châu Âu. “Em sẽ cho chị check thuốc trước, em đưa chị xem thuốc thế nào, chị đồng ý thì em mới làm cho chị”, nhân viên này nói. Thấy chúng tôi tỏ ra lo ngại thì nhân viên này cam kết, ở đây chưa nhận học viên, mà bác sĩ (BS) tiêm cho khách hàng.

Trước đó, khi trao đổi với chúng tôi qua Facebook, ND Beauty and Clinic thông tin rằng các thao tác tiêm và tiểu phẫu đều do các BS có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại một bệnh viện (BV) lớn ở TP.HCM thực hiện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến cơ sở thì nhân viên lại cho hay vị BS này chỉ đảm nhận khám sức khỏe tổng quát trước khi khách hàng thử phản ứng thuốc hay tiến hành tiểu phẫu, hay xử lý khi xảy ra các “trục trặc” không mong muốn. “Còn người tiêm là y tá nhưng đã được đào tạo bài bản. Y tá này là chị làm chính ở thẩm mỹ viện của tụi em bên Campuchia, nên chị yên tâm”, nhân viên cho biết.

Bà Thảo mặc đồ mổ và chuẩn bị hút mỡ cho khách hàng tại spa Thao An Beauty

Khi chúng tôi đặt nghi vấn về bằng cấp của BS, nhân viên lấy ra… hai bản sao bằng tốt nghiệp, một là của BS có tên K.B.S được giới thiệu công tác tại một BV lớn ở TP.HCM với “20 năm kinh nghiệm”; một của BS người Campuchia có tên C.R.D - người thực hiện các tiểu phẫu nâng mũi, làm thon gọn mũi với “8 năm kinh nghiệm”. “Tại sao 8 năm kinh nghiệm nhưng BS này chỉ mới tốt nghiệp năm 2017?”, trước thắc mắc của PV, nhân viên liền tỏ thái độ lảng tránh, không trả lời.

Kiểm tra nhanh của PV Thanh Niên tại Sở Y tế TP.HCM cho thấy ND Beauty and Clinic chưa được cấp phép phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM), nên không được phép tiêm filler và làm các loại PTTM.

“Hút mỡ giá rẻ nhất Sài Gòn” để kịp ăn tết !

Thông qua bài đăng trên tài khoản Facebook Vivian Nguyen (hiện đã khóa), PV được giới thiệu đến spa Thao An Beauty (54/25b Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình) để hút mỡ giảm cân. Theo quy luật làm việc ở đây, khách đến phải nhắn tin đặt lịch để hẹn giờ tư vấn trước, vì lý do “spa đông khách, ít người làm”. Trên Facebook Thao An có dòng trạng thái kêu gọi mọi người tranh thủ hút mỡ giá rẻ để kịp ăn tết!

Thuốc gây tê tại cơ sở hút mỡ “chui” - spa Thao An Beauty

Trong vai cần hút mỡ giảm cân, chúng tôi đến spa này và được một người xưng tên An tư vấn: “Mỗi lần hút sẽ hút từng bộ phận, hút xong nằm nghỉ 1 đến 2 tiếng là có thể về. Sau khi làm xong, em kiêng tắm xà bông 2 ngày thì tất cả bình thường lại, vẫn đi làm, đi học bình thường. Ngày đầu về sẽ bị chảy dịch. Lúc chị làm xong đợi cho em chảy hết dịch chị mới cho về. Hút mỡ phần bụng trên là 2 triệu, bụng dưới là 2 triệu, nếu làm eo luôn thì tổng giá là 5 triệu nữa, bên chị chỉ khuyến mãi giá đó tới ngày 31.12”. Người này còn nói “đây là nơi hút mỡ với giá rẻ nhất Sài Gòn” do phá giá để cạnh tranh với các spa khác! “BS toàn là người nhà bên BV làm nên em cứ yên tâm đi, bên chị không có lang băm đâu mà em lo”, người này trấn an. PV ngỏ ý muốn xem phòng mổ nhưng người này không đồng ý.

Giả danh người làm ở bệnh viện nhà nước

Tiền mất tật mang

H. cho biết trước khi tiêm, chị không được kiểm tra sức khỏe hay sát khuẩn nào. Sau khi tiêm 2 ml filler giá 8 triệu đồng, chị lập tức thấy mắt bị sưng và được người tiêm trấn an đó là “triệu chứng bình thường”. Một ngày sau, H. thấy mũi tiếp tục sưng và bầm tím, mắt sưng đỏ và bắt đầu giảm thị lực. Ngày 7.12, H. buộc phải nhập viện với tình trạng viêm da, mắt xuất huyết và mắt chỉ phân biệt được sáng tối.



Chị N.T.M.H (21 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết mình là nạn nhân của việc tiêm filler tại một cơ sở không uy tín. Theo chỉ dẫn của bạn bè, H. liên hệ với tài khoản Facebook tên Vũ Khuyên được giới thiệu là nơi có nhiều người đến làm đẹp. H. được hướng dẫn đến tiêm filler tại một căn hộ chung cư ở Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM.

H. cho biết trước khi tiêm, chị không được kiểm tra sức khỏe hay sát khuẩn nào. Sau khi tiêm 2 ml filler giá 8 triệu đồng, chị lập tức thấy mắt bị sưng và được người tiêm trấn an đó là "triệu chứng bình thường". Một ngày sau, H. thấy mũi tiếp tục sưng và bầm tím, mắt sưng đỏ và bắt đầu giảm thị lực. Ngày 7.12, H. buộc phải nhập viện với tình trạng viêm da, mắt xuất huyết và mắt chỉ phân biệt được sáng tối.

Sau hơn hai tuần điều trị tại một BV ở TP.HCM, với tổng chi phí 22 triệu đồng, tình trạng viêm da của H. đã ổn nhưng thị lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. "Bây giờ tôi sợ lắm rồi. Mặt tôi lúc nào cũng đau, cả tháng nay phải nghỉ ở nhà. Tết này vừa hết tiền vừa không dám đi đâu chơi", H. nói.

Lúc 15 giờ ngày 27.12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp Phòng Y tế, Công an và UBND P.14 (Q.Tân Bình) kiểm tra đột xuất spa Thao An Beauty. Lúc này căn nhà 2 lớp cửa đóng kín mít. Khi một người nữ trong đoàn kiểm tra bấm chuông thì một người đàn ông trong nhà ra dò xét, hỏi: "Tìm ai, làm gì?". Người nữ trong đoàn kiểm tra nói "đến làm thẩm mỹ" thì người đàn ông mới mở cửa cho vào. Khi đoàn kiểm tra ập vào, người đàn ông này liền bấm điện thoại gọi cho ai đó nói "không làm nữa, không làm nữa...". Tại một căn phòng trên lầu 1 chưa đầy 12 m2, được bố trí na ná như một phòng mổ trong BV, một cô gái khá trẻ đang nằm trên giường mổ, trên cánh tay đã được vẽ những đường mực chuẩn bị sẵn để hút mỡ. Cạnh đó là khay dụng cụ, thuốc sát trùng; 2 mũi tiêm thuốc tê đã hút đầy; một lò hấp dụng cụ, bên trong đang hấp bộ dụng cụ hút mỡ; hộp thuốc cấp cứu; máy hút mỡ, máy hút dịch, máy quay ly tâm mỡ (và máu), đèn phẫu thuật, bộ dao kéo phẫu thuật mũi... Bên cạnh là thùng nhựa đựng nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Máy hút mỡ tại spa Thao An Beauty

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến chuyên môn. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ thuốc tê, 3 hộp filler, 4 sụn mũi nhân tạo...; thu giữ trang thiết bị y tế, đưa về Phòng Y tế Q.Tân Bình, chờ xử lý.

Người đàn ông canh cửa tại cơ sở hút mỡ “chui” này cho biết “phòng mổ” của con gái ông là BS tên Phan Thị Thùy Trang đang làm việc tại BV đa khoa Sài Gòn, hợp tác làm với bạn, nhưng hôm nay vắng mặt do đi Hà Nội. Tuy nhiên, PV Thanh Niên kiểm tra tại BV đa khoa Sài Gòn thì lãnh đạo BV cho biết không có ai tên Phan Thị Thùy Trang làm việc tại đây.

Lúc đoàn kiểm tra đến kiểm tra cơ sở này, có mặt Nguyễn Thu Thảo (27 tuổi). Thảo khai hiện là sinh viên trung cấp dược (?); cô ta chuẩn bị các dụng cụ thực hiện gây tê, hút mỡ là do BS tên Trang yêu cầu chuẩn bị trước để BS này đến hút mỡ.

Chị M. (21 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) là khách hàng đến đây chuẩn bị được hút mỡ, kể với PV Thanh Niên: “Khi tôi bước vào phòng mổ thì thấy một nhân viên (sau này mới biết tên Thảo - PV) đợi sẵn, tôi thắc mắc, tại sao không thấy BS, thì người này cho biết BS có việc đi Hà Nội và chị (Thảo) sẽ là người làm cho em”. “Giá cả hút mỡ vùng nào tính vùng đó. Một vùng từ 2 - 3 triệu, số tiền này chị chỉ đủ bù vào tiền thuốc, tiền công làm. Làm cái này tụi chị chỉ ăn tiền hình ảnh, lấy hình để bán”, chị M. kể Thảo nói với chị như thế.

Chị M. cho biết, chị không hề được làm xét nghiệm hay kiểm tra sức khỏe, test thuốc tê trước khi tiêm. Khi chị M. thắc mắc: “Ở đây còn BS nào thực hiện ca hút mỡ này không?” thì Thảo trả lời: “Không. Có mình chị thôi”.

Theo quy định của ngành y tế, hút mỡ là kỹ thuật bắt buộc phải được thực hiện trong các BV chuyên khoa PTTM, hoặc BV có chuyên khoa PTTM. Thế nhưng vì hám tiền mà nhiều người, nhiều cơ sở không có chuyên môn vẫn làm, bất chấp pháp luật!