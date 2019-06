Kinh hoàng cô bé 7 tuổi bị liệt sau khi bị bọ ve cắn

Khoảng 10 ngày sau, đôi chân của Jenna có cảm giác như bị tê giống như tê chân khi ngồi quá lâu. Nhưng sáng hôm sau, đôi chân của cô bé vẫn không cử động được.

Mẹ bé đã rất sợ hãi và vội vàng đưa con đến bác sĩ.

Họ đã trải qua 12 giờ kinh hoàng trước khi bác sĩ loại bỏ mảnh bọ ve còn sót lại trên cơ thể bé.

Bác sĩ đã nhận ra triệu chứng của bọ ve cắn nhờ vào những điểm tương đồng với hai trường hợp vừa xảy ra trong những tuần gần đó.

Bé được chẩn đoán bị “ liệt do bọ ve cắn” hiếm gặp, có thể gây liệt tạm thời ở những người bị ve cái có trứng cắn, theo Daily Mail.

Cách khắc phục duy nhất là lấy nó ra hoặc mọi thứ trở nên rất tồi tệ.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, các bác sĩ đã tìm thấy một mảnh của con bọ ve còn sót lại trong vết thương trên da đầu và truyền chất độc thần kinh vào bé.

Bà Heidi không biết tại sao con gái bé bỏng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng của mình bỗng dưng bị như vậy, và không bao giờ đoán được là cô bé đã liệt do bọ ve, như các bác sĩ đã chẩn đoán.

Tình trạng tê liệt lắng xuống sau khi toàn bộ bọ ve đã được gỡ ra và Jenna hiện đã ổn.

Thực tế, vào năm 2017, các bệnh do bọ ve gây ra đã phá vỡ kỷ lục với 59.349 người, theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

Nhưng bệnh không phải do vi khuẩn hoặc vi rút do bọ ve lây truyền mà là do nước bọt của bọ ve chứa một chất độc thần kinh có thể thấm vào máu nếu bị bọ ve cắn.