Cách tối ưu chi phí lắp đặt phòng xông hơi cho gia đình và spa

Tuy nhiên chi phí lắp đặt phòng xông hơi là vấn đề được hầu hết các chủ spa, chủ gia đình quan tâm khi có nhu cầu lắp đặt phòng xông hơi. Tránh trường hợp lắp đặt phòng xông hơi giá rẻ kém chất lượng, đồng thời không bị các doanh nghiệp lấy giá trên trời thì hãy cùng chúng tôi tham khảo cách tối ưu chi phí lắp đặt phòng xông hơi.

1. Phòng xông hơi là gì? Và cấu tạo chung của phòng xông hơi

Phòng xông hơi là một căn phòng nhỏ được thiết kế như là một nơi để phục vụ cho con người tắm bằng hơi nước hay tắm khô. Phòng xông hơi là dạng phòng kín được cách nhiệt cực tốt. Tùy vào loại phòng xông hơi sẽ có nhiệt độ phòng khác nhau.

Hiện nay phòng xông hơi được chia thành 2 loại cơ bản: Phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt.

Cấu tạo chung của phòng xông hơi:

- Phần khung phòng gồm: Cửa phòng, vách phòng và nóc phòng

- Máy xông hơi phù hợp để đảm bảo phòng hoạt động đúng mục đích sử dụng

- Bảng điều khiển có cài đặt sẵn thời gian, nhiệt độ thích hợp, người dùng chỉ cần điều chỉnh trước khi bước vào phòng xông hơi là có thể đảm bảo an toàn cho mình

Ngoài 3 thành phần cấu tạo chính ở trên thì tùy vào loại phòng xông hơi sẽ có một số phụ kiện khác như: nhiệt kế, nhiệt ẩm, ghế, đồng hồ cát, đèn, xô - gáo múc nước, đá sauna,...

Phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt

2. Công dụng của phòng xông hơi là gì?

Từ trước tới giờ ông cha ta thường sử dụng phương pháp xông hơi để thư giãn và trị liệu, nó như một phương pháp giúp nâng cao sức khỏe cho con người. Và hiện nay phòng xông hơi cũng vẫn đang phát huy tốt công dụng thư giãn và chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng.

Điểm qua một số công dụng chung của phòng xông hơi:

- Nhiệt độ nóng trong phòng có khả năng giết chết các vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm,... giúp ngăn ngừa các bệnh ngoài da. Hỗ trợ thanh lọc, thải độc và tăng cường hệ thống miến dịch của cơ thể.

- Xông hơi là phương pháp giúp đào thải độc tố, làm sạch da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá, làm sáng da, trẻ hóa da. Nếu xông hơi thường xuyên sẽ giúp sáng da, hồng hào và tươi trẻ.

- Xông hơi giúp thư giãn tinh thần, loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi. Nhiệt độ cao trong phòng xông hơi còn giúp giảm đau cơ bắp hiệu quả, cơ thể cảm thấy nhẹ nhỏm và khỏe khoắn hơn.

- Kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu

Tuy nhiên mỗi loại phòng xông hơi sẽ có thêm những công dụng riêng biệt. Tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng sẽ lựa chọn loại phòng xông hơi phù hợp.

Công dụng của phòng xông hơi

3. Các yếu tố quyết định chi phí lắp đặt phòng xông hơi và cách tối ưu

Chi phí lắp đặt phòng xông hơi gia đình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Kích thước phòng xông hơi, vật liệu làm phòng xông hơi, máy xông hơi, các phụ kiện đi kèm phòng xông hơi.

3.1 Yếu tố kích thước quyết định phần nhiều chi phí

Kích thước là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định phần nhiều chi phí để lắp đặt phòng xông hơi. Tất nhiên đối với phòng xông hơi có kích thước lớn hơn sẽ có chi phí lắp đặt cao hơn. Thường thì đối với phòng xông hơi gia đình sẽ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với phòng xông hơi tại spa, resort,.. vậy nên chi phí lắp đặt của nó sẽ thấp hơn rất nhiều.

Để tốt ưu chi phí thì chủ spa, chủ gia đình nên lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng và các thành viên trong gia đình. Tránh trường hợp xây dựng phòng xông hơi với kích thước lớn hơn nhiều so với số lượng người dùng sẽ lãng phí không gian và tốn kém về mặt chi phí.

Yếu tố kích thước ảnh hưởng đến chi phí lắp đặt phòng xông hơi

3.2 Yếu tố nguyên vật liệu quyết định chi phí lắp đặt phòng xông hơi

Vật liệu dụng để lắp đặt phòng xông hơi cũng là một trong những yếu tố quan trọng quết định chi phí lắp đặt phòng xông hơi.

Đối với mỗi loại phòng xông hơi sẽ được xây dụng bằng những nguyên vật liệu khách nhau như:

- Phòng xông hơi khô phụ thuộc vào loại gỗ xây dựng phòng. Mỗi loại gỗ sẽ có chất lượng, độ bền khác nhau cho ra mức giá khác nhau.

- Phòng xông hơi ướt phụ thuộc vào gạch, kính xây dựng phòng. Thường thì phòng xông hơi ướt sẽ được ốp gạch, bê tông hoặc làm bằng kính cường lực. Tùy thuộc vào loại gạch, kính sẽ có mức giá khác nhau.

Để tối ưu chi phí lắp đặt phòng xông hơi bạn nên lựa chọn loại nguyên vật liệu phù hợp. Vừa đảm bảo yếu tố chất lượng, vừa có mức giá phù hợp với chi phí cho phép của người chủ lắp đặt.

Yếu tố nguyên vật liệu ảnh hưởng đến chi phí lắp đặt phòng xông hơi

3.3 Máy xông hơi quyết định chi phí lắp đặt phòng xông hơi

Máy xông hơi là thiết bị quan trọng quyết định hoạt động của phòng xông hơi. Hiện nay trên thị trường có rất thương hiệu máy xông hơi với nhiều dòng máy khác nhau như: Harvia, Amazon, HP, Coast,… Mỗi dòng máy đều có ưu, nhược điểm và mức giá cao, thấp khác nhau. Lúc này bạn nên lựa chọn thương hiệu phù hợp với dòng máy đúng công suất tránh trường hợp lãng phí điện năng trong suốt quá trình sử dụng.

Loại máy xông hơi ảnh hưởng đến chi phí lắp đặt phòng xông hơi

Địa chỉ mua máy xông hơi uy tín: https://thietbispa.vn/thiet-bi-xong-hoi.vn/may-xong-hoi/

4. Một số mẫu phòng xông hơi phổ biến

Tùy vào mục địch sử dụng hộ gia đình và chủ spa nên lựa chọn loại phòng xông hơi phù hợp. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý 3 loại phòng xông hơi phổ biến nhất đang được sử dụng rộng rãi cả ở gia đình và các trung tâm spa.

4.1 Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

Phòng xông hơi khô sauna là loại xông hơi khô truyền thống hoạt động nhờ hơi nóng. Khi khởi động máy xông hơi người xông sẽ dội nước lên đá tản nhiệt sauna đặt trên thanh nhiệt của máy xông hơi khô để làm tăng nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng xông hơi khô thường ở 50 - 55 độ C, có thể lên đến 75 độ C, và độ ẩm chỉ ở mức 10%. Vật liệu làm phòng xông hơi khô hoàn toàn từ gỗ cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn cho sức khỏe.

Phòng xông hơi khô sauna là loại phòng phổ biến nhất được nhiều spa sử dụng từ rất lâu, đây cũng là loại phòng phù hợp để sử dụng tại gia đình.

Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

4.2 Phòng xông hơi ướt

Phòng xông hơi ướt là loại phòng xông hơi hoạt động nhờ cơ chế sử dụng hơi nước để làm nóng nhiệt độ phòng. Nhiệt độ trong phòng xông hơi ướt ở khoảng 45 - 50 độ C và độ ẩm là 100%. Phòng xông hơi ướt thường được làm từ vật liệu chủ yếu là: Kính, Acrylic, hoặc có thể xây, ốp đá, ốp gạch.

Phòng xông hơi ướt cực kì tiện lợi khi sử dụng tại gia đình. Vậy nên rất nhiều gia đình chọn cách biến phòng tắm gia đình thành phòng xông hơi vừa tiết kiệm thời gian chuyển đổi, vừa tiết kiệm chi phí lắp đặt

Phòng xông hơi ướt

4.3 Phòng xông hơi đá muối Himalaya

Phòng xông hơi hồng ngoại đá muối Himalaya là loại phòng xông hơi với sự kết hợp của đá muối Himalaya và các thiết bị hồng ngoại như: Đèn hồng ngoại, film hồng ngoại, cap hồng ngoại,.... Đối với đá muối Himalaya có thể sử dụng phòng vách đá muối hoặc phòng vách đá muối kết hợp đá muối trải sàn. Tùy vào diện tích phòng xông hơi của spa hay gia đình bạn để lựa chọn mẫu phòng xông hơi đá muối Himalaya phù hợp và vẫn giữ được tính năng và những công dụng diệu kỳ cho sức khỏe.

Loại phòng xông hơi đá muối được sử dụng phổ biến tại các trung tâm spa, resort,... vừa đáp ứng như cầu thư giãn và chăm sóc sức khỏe, vừa nâng tầm giá trị, sự sang trọng và cao cấp cho spa.

Bên cạnh đó còn nhiều loại phòng xông hơi khác đang được nhiều spa lựa chọn lắp đặt hiện nay như: Phòng xông hơi thuốc Bắc, phòng xông hơi Hoàng Thổ, phòng xông hơi Nano,....

Phòng xông hơi đá muối Himalaya

Xem thêm mẫu phòng xông hơi đẹp cho gia đình: https://maihanspa.com/goi-y-mot-so-phong-xong-hoi-dep-danh-cho-gia-dinh.htm

5. Đơn vị cung cấp, lắp đặt phòng xông hơi uy tín

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp phòng xông hơi. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn một đơn vị uy tín để đảm bảo yếu tố chất lượng và có mức chi phí phù hợp nhất.

Mai Hân Group là một đơn vị cung cấp và lắp đặt phòng xông hơi uy tín nhất trên thị trường TP.HCM nói chung và trên toàn quốc.

Vì sao chúng tôi lại gợi ý cho bạn về Mai Hân Group?

5.1. Mai Hân Group có bề dày kinh nghiệm lâu năm

Với hơn 12 năm hoạt động, Mai Hân Group đã thực hiện hàng trăm, hàng nghìn dự án lắp đặt phòng xông hơi cho cả spa và gia đình trên toàn quốc. Mai Hân Group có kinh nghiệm sâu rộng về xu hướng thị trường, tâm lý, mong muốn của khách hàng để mang đến những sản phẩm phòng xông hơi hoàn hảo nhất.

5.2 Mai Hân Group có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Khi đến với Mai Hân Group, đội ngũ tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu về phòng xông hơi sẽ tư vấn tường tận cho bạn. Nhân viên luôn đặt mong muốn và yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu, giúp khách hàng lựa chọn được mẫu phòng xông hơi ưng ý và đem lại nhiều lợi ích nhất.

Sau khi được tư vấn, bộ phận nhân viên kỹ thuật sẽ có nhiệm vụ thiết kế mẫu phòng đặc biệt phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Những thiết kế của Mai Hân Group đảm bảo luôn cập nhật theo xu hướng thị trường, mẫu mã chuyên nghiệp, sang trọng.

5.3 Mai Hân Group vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp

Không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp phòng xông hơi mà Mai Hân Group chính là đơn vị trực tiếp sản xuất phòng xông hơi. Mai Hân Group có xưởng sản xuất riêng, cung cấp trọn gói dịch vụ từ thiết kế đến thi công phòng xông hơi. Mai Hân Group đảm bảo rằng cung cấp cho khách hàng phòng xông hơi theo yêu cầu với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

5.4 Chất lượng phòng xông hơi đạt tiêu chuẩn, nhận được sự hài lòng của hầu hết khách hàng

Tất cả phòng xông hơi do Mai Hân thiết kế và thi công đều được đảm bảo đúng tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, chất lượng đem lại hiệu quả sử dụng tuyệt đối cho khách hàng. Phòng xông hơi được lắp đặt bởi những vật liệu chất lượng cao, tính năng sử dụng tốt giúp nâng cao tuổi thọ phòng, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

5.5 Mai Hân Group có chính sách bảo trì, bảo hành uy tín, chăm sóc sau mua tận tình

Đối với khách hàng khi lựa chọn lắp đặt phòng xông hơi của Mai Hân Group đều được cam kết bảo hành uy tín. Đối với từng bộ phận như khung phòng, máy xông hơi,... đều có chế độ bảo hành khác nhau. Mua hàng ở Mai Hân Group, dịch vụ uy tín, khách hàng an tâm.

Mai Hân Group luôn nhiệt tình hướng dẫn từ A-Z cách sử dụng, bảo quản, vệ sinh phòng xông hơi cho gia đình. Đặc biệt trong quá trình sử dụng nếu phòng xông hơi có bất cứ vấn đề gì Mai Hân Group luôn kịp thời hỗ trợ xử lý. Hoặc bạn có thắc mắc hay còn bất cứ vấn đề gì không biết Mai Hân Group sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn.

Nếu bạn đang cần thêm thông tin và tư vấn về phòng xông hơi hãy liên hệ với Mai Hân Group để được tư vấn miễn phí. Đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên luôn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình.