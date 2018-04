Làm thế nào để trị dứt điểm nám da an toàn và hiệu quả?

Đáp:

Thân chào Hoàng Anh, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi những thắc mắc của mình đến chuyên mục Làm đẹp. Bạn chỉ mới ở độ tuổi 28, còn quá sớm để đến “giai đoạn” thời kỳ nám da xuất hiện.

Nguyên nhân gây nên nám da bạn cần biết Hoàng Anh thân mến, chính cú “va chạm” này, chính việc bạn sử dụng nguồn nước này mỗi ngày là một trong những nguyên nhân xấu gây hiện tượng nám da, cũng như khiến chúng ta điều trị nhưng nám vẫn không hề thuyên giảm. Điều đầu tiên cần thắc mắc, là bạn nên đun sôi nước, và dùng nước sôi để nguội ấy để làm sạch da mặt mình nhé! Đây là điều đầu tiên quan trọng cần thay đổi để giúp những bước dưỡng sau đạt được cao nhất hiệu quả điều trị đấy.

Tiếp đến, hãy “tự vấn” xem bản thân mình đã bảo vệ da thật tốt chưa. Ánh nắng mặt trời mang đến sự tàn phá da kinh khủng khiếp, kích thích hắc tố sản xuất dư thừa melanin dưới da. Ngoài ra, gốc tự do có khả năng bị oxy hóa mạnh khi tấn công trực tiếp vào các tế bào da khiến chúng bị suy yếu, gây hình thành nám.

Còn rất nhiều những yếu tố tác động từ bên trong lẫn bên ngoài như chăm dưỡng da không tốt, có bầu sinh con, hocmone nội tiết tố thay đổi, ăn uống không đủ chất cũng là tác động chính khiến tình trạng nám nặng hơn. Hiểu được những nguyên nhân này, có lẽ Hoàng Anh sẽ tự chấn chỉnh và thiết lập lại cho mình một chế độ bảo dưỡng làn da và chăm sóc thật tốt, thật đúng quy cách.

Quan trọng hơn cả, bạn cần chọn cho mình sản phẩm chăm dưỡng da, kem đặc trị nám chuyên dụng và phù hợp. Không phải bất cứ sản phẩm nào cũng đem lại hiệu quả tích cực và chữa lành tốt các vết thương nám. Nếu bạn không chọn được cho mình một sản phẩm tốt, hiệu quả khả quan sẽ rất khó đạt được.

Theo như chuyên gia da liễu, nám da cần được chữa lành từ gốc, và được điều trị từ trong ra ngoài. Bộ sản phẩm hỗ trợ làm giảm nám da, tàn nhang, đồi mồi cao cấp Sakura không nhận là sản phẩm loại bỏ nám tốt hiện nay. Chỉ cần thực hiện theo đúng liệu trình dành riêng cho tính chất, vấn đề và mức độ nám bạn đang gặp phải, việc đánh bay nám không còn là điều “xa tầm với”.

Bộ sản phẩm hỗ trợ làm giảm nám, tàn nhang, đồi mồi cao cấp Sakura Bộ sản phẩm trị nám tại nhà cao cấp Sakura là sự kết hợp giữa các sản phẩm giúp hỗ trợ làm giảm ngừa nám từ bên trong và bộ kem hỗ trợ cao cấp Sakura ngày và đêm.

- Kem làm mờ thâm nám dưỡng da ban ngày Sakura Spots Care Whitening Day Cream lý tưởng cho mặt và cổ, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các vết đốm trên da do tuổi tác cũng như sự tác động của yếu tố mặt trời, thâm nám do quá trình sinh đẻ hoặc nám da do việc sử dụng sai mỹ phẩm.

- Kem làm mờ thâm nám dưỡng da ban đêm Sakura Spots Care Whitening Night Cream loại bỏ các tế bào sừng chết, làm trẻ hóa và săn chắc da. Với công thức không nhờn, kem làm mờ thâm nám dưỡng da ban đêm Sakura Spots Care Whitening Night Cream làm giảm sự xuất hiện của các thâm nám từ bên trong, dưỡng ẩn sâu cho da và làm trẻ hóa tế bào da, đem lại vẻ rạng rỡ cho làn da, cùng công dụng chống lão hóa sớm hiệu quả.

Hoàng Anh thân mến, ngay từ khi chân nám chưa tạo thành những mảng to và “đầy ắp” trên bề mặt và “tuổi thọ” của chúng chỉ mới nhỉnh hơn 1 năm, bạn cần dành cho làn da mình sự chăm dưỡng tốt nhất để xóa tan nám thật nhanh chóng.

Chúc bạn luôn thành công và xinh đẹp.