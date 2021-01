Mỹ phẩm Image Skincare thật sự có tốt không? Mua ở đâu chính hãng?

Đôi nét về thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare

Nhắc đến các dòng mỹ phẩm cao cấp của Mỹ thì không thể không nhắc đến Image Skincare. Thương hiệu được sáng lập bởi người phụ nữ thông minh và tài trí - tha thiết yêu cái đẹp (cô Janna Ronert). Cái tên mỹ phẩm Image Skincare bắt đầu xuất hiện từ năm 2003 tại căn hộ nhỏ của cô Janna với dòng sản phẩm đầu tiên mang tên Vital C.

Với là một chuyên gia về da liễu và thẩm mỹ, Janna cũng đã từng tự mình chiến đấu với trứng cá đỏ. Hơn bất cứ ai có thấu hiểu được giá trị của làn da khỏe đẹp quan trọng như thế nào với phụ nữ. Cùng với sự khát khao tìm lại làn da khỏe đẹp cho chính mình, cô đã cùng chồng hợp tác với đội ngũ chuyên da da liễu hàng đầu châu Âu bắt tay nghiên cứu các hoạt chất điều trị cho các vấn đề của da. Image Skincare sẽ cho bạn biết tường tận làn da bên trong và bên ngoài như thế nào, cách bảo vệ; chăm sóc da thật khỏe mạnh.

Mỹ phẩm Image Skincare được các bác sĩ da liễu, Spa, Clinic sử dụng trong các liệu trình điều trị

Từ khi bắt đầu mỹ phẩm Image Skincare đã định hướng chỉ tạo ra các dòng sản phẩm sinh học với những thành phần thực vật thông minh và hoạt chất an toàn cho da. Tất cả các sản phẩm tạo ra đều được nghiên cứu thận trọng bởi các dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại nhất Hoa Kỳ, đạt chuẩn FDA.

Tính đến nay Image đã có hơn 13 dòng sản phẩm chuyên điều trị cho từng vấn đề da khác nhau. Tập đoàn không ngừng lớn mạnh và xây dựng hệ thống với hơn 20.000 chuyên gia chăm sóc da tại hơn 52 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Image Skincare nổi tiếng với Vectorize Technology™ độc quyền. Sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học đã tìm ra hơn 100 hoạt chất, tất cả đều là tế bào gốc thực vật và các peptide có nguồn gốc thiên nhiên.

Ngày nay, chúng ta có thể dẽ dàng bắt gặp mỹ phẩm Image Skincare trong các liệu trình điều trị da chuyên nghiệp tại trung tâm da liễu, spa, clinic…

Mỹ phẩm Image Skincare có thật sự tốt?

Đứng trên phương diện người tiêu dùng thì mỹ phẩm Image Skincare chính hãng có giá “đắt đỏ”. Tuy nhiên, đó là nhận xét khi bạn chưa thực sự hiểu và chưa từng trải nghiệm qua thương hiệu này.

Thứ 1: Đây là sản phẩm được tạo ra từ 100% thành phần thiên nhiên sạch, được chọn lọc và nuôi trồng rất khoa học. Lành tính.

Thứ 2: Tập trung điều trị triệt để từng vấn đề của da. Khi sử dụng Image bạn sẽ được chuyên gia phân tích rõ về tình trạng da và tư vấn các sản phẩm điều trị phù hợp với từng giai đoạn phục hồi của da.

Thứ 3: Image skincare được tạo từ công thức độc quyền Vectorize Technology™ mà các nhà khoa học nghiên từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, mang lại hiệu quả điều trị tuyệt vời trong thời gian ngắn.

1. Chiết xuất 100% từ thiên nhiên

Mỹ phẩm Image Skincare xây dựng và phát triển trên xu hướng không tổn hại môi trường và gần gũi với thiên nhiên. Lựa chọn các thành phần có nguồn gốc sạch từ thiên nhiên hoặc các hoạt tính có tính hóa học cao đã được chứng nhận của FDA cho từ sản phẩm tạo ra.

Thành phần nổi trong mỹ phẩm Image Skincare

● AHAs/BHAs: Được chiết xuất từ thực vật xuất hiện trong các sản phẩm tẩy da chết, trị mụn. Loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da và ngăn ngừa thâm mụn hiệu quả.

● Retinol: Thành phần giúp kích thích tăng sinh collagen giúp da căng mịn, đàn hồi tốt.

● Peptides: Có nguồn gốc từ thực vật giúp phục hồi cơ chế bảo vệ tự nhiên của da, sửa chữa tổn thương da.

● Lightening Agents: Thành phần làm sáng da hiệu quả.

● Anti-Oxidants: Cung cấp chất dinh dưỡng và cân bằng da.

● SPF Moisturizers: Thành phần chống nắng phổ rộng mang lại hiệu quả bảo vệ da đến 99%.

● Công nghệ độc quyền Vectorize Technology™: Kéo dài thời gian tác động, duy trì hiệu quả điều trị dài lâu.

● Chiết xuất bạc hà, trà xanh, cam thảo: kháng viêm, kháng khuẩn, làm thông thoáng làn da, điều trị mụn.

● Nha đam: Cấp ẩm dưỡng trắng da.

● Chiết xuất hạt nho: Phục hồi da tổn thương và chống lão hóa da.

● Tế bào gốc từ táo: Chống lão hóa và dưỡng trắng da, sửa chữa DNA.

2. Image Skincare giải quyết triệt để từng vấn đề về da

Như đã biết mỹ phẩm Image Skincare được chia theo từng dòng sản phẩm chuyên điều trị từng vấn đề khác nhau mà da đang gặp phải. Do đó tùy theo tình trạng da mà các chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra xác định tình trạng da và tư vấn kê đơn với những sản phẩm điều trị cho làn da.

Hiểu rõ làn da luôn chịu tác động từ môi trường phải thường xuyên thay đổi để thích ứng với cuộc sống. Vậy nên Image Skincare chọn dùng các thành phần hoạt tính, thực vật thông minh và công nghệ tân tiến để tạo ra các liệu trình điều trị hiệu quả cho mọi vấn đề da. Đem đến cho bạn sự trải nghiệm chăm sóc da chuyên nghiệp và an toàn ngay tại nhà.

Không đơn giản là chỉ làm đẹp. Sứ mệnh của mỹ phẩm Image Skincare là đem lại một làn da khỏe mạnh, rạng ngời từ bên trong - giúp bạn tự tin trên mọi hành trình trong cuộc sống.

Tổn thương da do nắng, mụn, lão hóa, nám hay bất kỳ vấn đề gì xuất hiện trên làn da, Image Skincare luôn giúp bạn giải quyết hiệu quả và nhanh chóng. Lý do Image Skincare được các chuyên viên ngành dược mỹ phẩm chọn lựa, và tin tưởng chính là giải pháp điều trị mang lại phù hợp cho từng giai đoạn chăm sóc và tuyệt đối an toàn trên da.

3. Image Skincare đa dạng các dòng sản phẩm

Điều trị mụn - Image Skincare Clear Cell

Thành phần: Chứa hợp chất Granactive acne (một hợp chất kháng khuẩn cực mạnh, tiêu diệt mọi ổ viêm do vi khuẩn mụn gây ra) chiết xuất từ mật ong và chiết xuất rau sam, Allantion, Tego cosmo C… giúp kháng khuẩn, ngăn ngăn ngừa mụn viêm.

Image Skincare Clear Cell - Điều trị mụn chuyên sâu

Công dụng: Kiểm soát dầu nhờn, loại bỏ bụi bẩn và da chết, chống viêm và phục hồi da bị tổn thương nhanh chóng, ngăn ngừa mụn tái phát. Tăng cường dưỡng ẩm giúp da sáng mịn, săn chắc mà không bị khô.

Chỉ định: Da dầu, mụn cám, mụn viêm…

Phục hồi, điều trị da tổn thương - Image Skincare Vital C

Thành phần: Vitamin C, Vitamin A, E chiết xuất từ quả nho, trà xanh.

Công dụng: Vital C là dòng sản phẩm giúp chống oxy hóa, chống lại tác nhân gây hại cho làn da. Nuôi dưỡng cấu trúc da mới săn chắc, đàn hồi. Cung cấp độ ẩm cho da khô thiếu nước và các dưỡng chất cần thiết nhằm ngăn ngừa lão hóa. Phục hồi làn da bị tổn thương và nhạy cảm.

Chỉ định: Dành cho da khô, da nhạy cảm, da bị tổn thương, sưng đỏ, da sau điều trị.

Image Skincare Vital C - Phục hồi da tổn thương

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây: https://www.maihan.vn/image-skincare/serum-giam-kich-ung-image-skincare-vital-c-hydrating-anti-aging-serum.html

Chống lão hóa, giảm nám cho da thường - Image Skincare Iluma

Thành phần: Red Vintage, Sunflora White, chiết xuất từ hoa cúc, cùng các thành phần thiên nhiên khác.

Công dụng: Được tạo ra từ công nghệ độc quyền Vectorize kết hợp các hoạt chất thiên nhiên chứa nhiều dưỡng chất. Giúp làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang mang lại làn da trắng sáng rạng rỡ, phục hồi tình trạng nhiễm hóa chất.

Chỉ định: Dùng cho mọi da da kể cả da nhạy cảm, bị tổn thương.

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/serum-lam-trang-sang-da-iluma-intense-brightening-serum.html

Chống lão hóa cho dầu, da nhạy cảm - Image Skincare Ormedic

Thành phần: chất chiết xuất từ trà xanh, hoa cúc, nha đam, dầu oliu, yến mạch….

Công dụng: Cân bằng độ ẩm cho làn da mịn màng, mềm mại. Cung cấp dưỡng chất vào sâu trong làn da giúp da căng bóng. Loại bỏ bụi bặm, làm dịu làn da.

Chỉ định: Thích hợp cho da dầu, da nhạy cảm, da mẩn đỏ, da kích ứng

Mỹ phẩm Image Skincare Ormedic dành cho da nhạy cảm

Chống lão hóa cho da khô - Image Skincare The Max

Thành phần: Tế bào gốc từ nho, hoa nhung tuyết, vitamin C…

Công dụng: Hỗ trợ phục hồi sự đàn hồi của da từ đó giúp giảm nếp nhăn. Chống lại các dấu hiệu lão hóa da. Cung cấp chất dinh dưỡng phục hồi da hư tổn, giảm viêm da.

Chỉ định: Da lão hóa, da yếu, da nhiễm hóa chất…

Dòng sản phẩm the Max Image Skincare

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/serum-tre-hoa-da-image-the-max-stem-cell-serum.html

Phục hồi cấu trúc da lão hóa, tổn thương nặng, giảm nám - Image Skincare MD

Thành phần: Retinol, Alpha Arbutin, AHA, BHA, me rừng, vitamin C.

Công dụng: Tăng cường hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa. Phục hồi tế bào da bị tổn thương, ngăn ngừa và điều trị nám da.

Chỉ định: Da lão hóa, da khô, da bị thâm nám.

Image Skincare MD - chống lão hóa da

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/kem-tre-hoa-da--tri-nam-image-md-restoring-retinol-creme-with-adt-technology-tm.html

Điều trị các chứng sắc tố, ngừa lão hóa - Image Skincare Ageless

Thành phần: Zinc oxide, Octinoxate, Vitamin C... Image Skincare Ageless được tạo ra từ các hợp chất Retinoids, Nutri Peptide, AHA, chất làm trắng da và chống oxy hóa.

Công dụng: Dưỡng ẩm tối ưu, giup da căng mịn, trẻ trung. Chống oxy hóa, giảm viêm

Chỉ định: Da thâm sạm, tối màu, da lão hóa…

Thành phần: Zinc Oxide, vitamin C, trà xanh, tế bào gốc nho.

Công dụng: Kem chống nắng Image Skincare giúp bảo vệ da, ngăn ngừa tác động xấu từ tia UV và các tác động khác từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, kem chống nắng Image còn cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da chống lão hóa, ngừa thâm nám.

Kem chống nắng Image Skincare bảo vệ da tối ưu

Xem chi tiết sản phẩm tại đây: https://www.maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nang-image-spf-50.html

4. Image Skincare đã được sử dụng rộng rãi

Ngay từ khi ra mắt cho đến nay Image luôn nhận được sự tin dùng từ phía khách hàng và sự đánh giá rất cao về chất lượng từ phía chuyên gia. Trong tất các các hệ thống trung tâm da liễu, spa, clinic… luôn có sự xuất hiện của Image trong liệu trình điều trị da.

Sản phẩm được chứng nhận lâm sàng trước khi đưa ra thị trường và liệu pháp điều trị được hàng ngàn khách hàng trải nghiệm và phản hồi tích cực.

Dòng sản phẩm Image Skincare được yêu chuộng

Mỹ phẩm Image Skincare giá bao nhiêu? Có đắt không?

Đứng trên cái nhìn của khách hàng chưa sử dụng Image Skincare để nhận xét thì đây là thương hiệu mỹ phẩm Đắt! Nếu không muốn nói là quá đắt. Theo giá bán trên thị trường sản phẩm full size rẻ nhất của hãng cũng nắm trong khoảng giá trên 700.000 vnđ và sản phẩm cao nhất nằm trong khoảng giá 3.500.000 - 4.000.000 vnđ. Để có thể sở hữu bộ sản phẩm điều trị da phù hợp và hiệu quả nhất của Image Skincare khách hàng thường phải chi trả trong khoảng 10.000.000 - 30.000.000vnđ.

Tuy nhiên đừng vội bỏ qua thương hiệu dược mỹ phẩm này khi bạn thực sự yêu thương làn da của mình và bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mà sản phẩm mang lại thật “đáng từng đồng tiền bát gạo”.10 khách hàng dùng thì 9 người đã phải công nhận những cải thiện tích cực của làn da trong thời gian ngắn.

Đó là lý do mà thương hiệu mỹ phẩm này khá đắt đỏ, nhưng nhiều chị em vẫn sẵn lòng “chi hầu bao” để sở hữu trọn bộ điều trị phù hợp với làn da của mình.

Mua mỹ phẩm Image Skincare ở đâu chính hãng mà giá tốt?

Để có thể chọn mua được mỹ phẩm Image Skincare chất lượng và đúng giá không hề dễ dàng. Bởi các sản phẩm hầu hết được phân phối và sử dụng trong hệ thống trung tâm da liễu, spa, clinic. Vậy mua mỹ phẩm Image Skincare bán lẻ trên thị trường ở đâu chính hãng?

Mai Hân là một trong những đơn vị phân phối mỹ phẩm Image Skincare chính hãng hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Do đó, các bạn có thể tin tưởng mua Image Skincare tại Mai Hân mỹ phẩm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối các thương hiệu mỹ phẩm chính hãng nổi tiếng trên toàn thế giới; Mai Hân chính là sự lựa chọn tốt