Lợi ích tuyệt vời của trà cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ cực kỳ có lợi cho sức khỏe do đặc tính chống viêm và chống ô xy hóa

Sau đây là những cách khác nhau mà loại thảo dược chống vi rút này có thể giúp cải thiện sức khỏe.

Theo một nghiên cứu, cúc vạn thọ chứa chất chống ô xy hóa dưới dạng flavonoid và carotenoids. Các cánh hoa cũng có nhiều chất chống ô xy hóa và các a xít béo như a xít calendric và a xít linoleic. Lá của cúc vạn thọ chứa lutein và beta-carotene, có chức năng chống ô xy hóa mạnh mẽ.

Sau đây những lợi ích không ngờ của cúc vạn thọ, theo Boldsky.

1. Ngăn ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu gần đây, người ta đã xác định rằng cúc vạn thọ có đặc tính chống khối u ung thư. Từ đó, nó có thể kiểm soát ung thư.

Dự kiến cúc vạn thọ sẽ được nghiên cứu sâu hơn, để sử dụng như một phương thuốc phòng ngừa ung thư , điều trị và chăm sóc giảm nhẹ các triệu chứng của ung thư. Nó không gây tác dụng phụ độc hại như các thuốc điều trị ung thư thông thường.

2. Tăng cường sức khỏe của mắt

Các hợp chất chống ô xy hóa có trong cúc vạn thọ rất có lợi cho việc cải thiện thị lực của bạn. Các chất beta-carotene hỗ trợ trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

3. Giảm viêm

Các đặc tính chống viêm của cúc vạn thọ mang lại khả năng điều trị viêm nhiễm. Nó được chứng minh là giúp điều trị viêm loét đại tràng

4. Cải thiện sức khỏe răng miệng

Chiết xuất cúc vạn thọ được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc răng miệng như kem đánh răng và nước súc miệng. Các đặc tính kháng khuẩn mà hoa sở hữu giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại và do đó giúp bảo vệ miệng khỏi các bệnh như hư răng, viêm nướu.

5. Làm dịu co thắt

Các đặc tính chống co thắt của cúc vạn thọ giúp giảm co thắt do kinh nguyệt. Nó cũng có lợi cho việc điều trị các tình trạng co thắt khác.

6. Chữa lành vết loét và vết thương

Chiết xuất cúc vạn thọ có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương hở và giúp vết loét mau lành.

7. Hỗ trợ kinh nguyệt

Flavonoid có trong cúc vạn thọ giúp thư giãn cơ bắp, từ đó thúc đẩy lưu thông máu và làm dịu cơn đau do kinh nguyệt. Cúc vạn thọ cũng có thể giúp điều hòa kinh nguyệt.

Tác dụng phụ của cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ giúp điều kinh, nên phụ nữ có thai và cho con bú không nên uống. Những người dùng thuốc an thần, thuốc trị tiểu đường và huyết áp cũng nên tránh dùng. Những người dị ứng với cúc vạn thọ nên tránh, theo Boldsky.

Bí quyết pha trà hoa cúc

Trà hoa khô: Cho 1 - 2 muỗng canh hoa khô vào tách. Đun sôi nước, rót vào và ngâm trong 15 phút.

Trà hoa tươi: Cho 4 - 5 bông hoa tươi vào tách. nước. Đun sôi nước, rót vào, ngâm trong trong 10 phút.

Trà mặt trời: Cho hoa tươi hoặc hoa khô vào bình, cho nước lạnh lên trên. Đóng chai và đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu sáng trong 5 đến 6 giờ, theo Boldsky.