Lợi ích tuyệt vời từ quả thơm

Dứa chứa vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin C, mangan, vitamin B6, đồng, thiamine, folate, kali và magiê. Bên cạnh đó, một trong những thành phần đáng chú ý nhất của nó là enzyme bromelain, được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng y học khác nhau.

Do các hợp chất hoạt tính sinh học này, chúng ta có thể tận hưởng rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu ăn dứa.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe từ quả dứa, theo Natural News.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Dứa rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan bảo vệ cơ thể khỏi táo bón, hội chứng ruột kích thích (IBS) và tiêu chảy bằng cách kích thích sự đi qua của thức ăn dọc theo đường tiêu hóa.

Hơn nữa, enzyme tiêu hóa bromelain trong dứa giúp phá vỡ protein để chúng có thể dễ dàng được cơ thể hấp thụ.

Ức chế ho

Thay vì uống siro ho, tại sao không sử dụng dứa như một phương thuốc trị ho tự nhiên? Dứa không chỉ ngon hơn, chúng còn được cho là hiệu quả gấp 5 lần. Loại trái cây nhiệt đới này có thể ức chế ho là vì nó giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và bromelain phá vỡ chất nhầy và ngăn chặn tạo đờm.

Ngoài ra, dứa có đặc tính chống viêm mạnh giúp chống nhiễm trùng và tiêu diệt vi khuẩn.

Tăng cường xương

Một trong những lợi ích ít được biết đến của dứa là chúng giúp cải thiện sức khỏe của xương. Lợi ích này có thể được quy cho hàm lượng mangan cao trong trái cây này giúp cải thiện sức mạnh của xương, hỗ trợ tăng trưởng và thúc đẩy sửa chữa.

Tăng cường sức khỏe răng miệng

Dứa có thể tăng cường sức khỏe răng miệng mà không có độc tính liên quan đến fluoride và các thành phần khác thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc răng miệng. Loại quả này có đặc tính làm se và chống ô xy hóa mạnh giúp tăng cường lợi và ngừa ung thư miệng.

Tăng cường lưu thông máu

Một khoáng chất khác được tìm thấy nhiều trong dứa là đồng, cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu. Các tế bào hồng cầu mang ô xy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương

Vitamin C có liên quan đến việc sản xuất collagen, rất quan trọng để sửa chữa các mô bị tổn thương. May mắn thay, dứa rất giàu vitamin C vì vậy ăn loại quả này có thể khuyến khích chữa lành vết thương và thậm chí chống nhiễm trùng.

Giảm các triệu chứng viêm khớp

Bệnh nhân bị viêm khớp có thể giảm bớt một số triệu chứng với sự trợ giúp của dứa vì chúng có đặc tính chống viêm. Lợi ích này cũng nhờ cho enzyme bromelain.

Duy trì huyết áp

Kali là một loại khoáng chất quan trọng khi nói đến việc hạ huyết áp vì nó phản ánh tác dụng của natri. Ăn dứa có thể tăng mức kali tự nhiên.

Ngăn ngừa ung thư

Trong số các hợp chất khác nhau được tìm thấy trong dứa, mangan đặc biệt có lợi cho việc ngăn ngừa ung thư do mangan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất enzyme chống ô xy hóa superoxide effutase. Với sự trợ giúp của enzyme này, số lượng gốc tự do gây ung thư trong cơ thể được giảm xuống cùng với nguy cơ ung thư.