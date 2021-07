Long An: Lần đầu tiên điều trị thành công 2 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

Sáng 17.7, BS.CK2 Mai Văn Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An , cho biết nhờ sự hỗ trợ tích cực của đoàn công tác Bộ y tế , Trưởng đoàn là tiến sĩ-bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cùng bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đã điều trị thành công 2 bệnh nhân mắc Covid-19 rất nặng, tính mạng nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân Đ.T.Đ. (53 tuổi, ngụ ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành, Long An) nhập viện chiều 29.6. Khi đưa vào cấp cứu bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn. Đến ngày 6.7, bệnh nhân khó thở, sốt cao, dần dần suy hô hấp. Được sự hỗ trợ của đoàn công tác Bộ y tế, bệnh nhân Đ. được điều trị thở máy, hạ sốt, nâng tổng trạng, dự phòng rối loạn đông máu... Đến chiều 16.7, sức khỏe bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Bệnh nhân thứ 2 là Đ.M.T. (31 tuổi, ngụ P.4, TP.Tân An, Long An), nhập viện khoảng 4 giờ ngày 4.7 trong tình trạng nguy kịch, cơ thể tím tái, sốt cao và khó thở. Tập thể y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cùng bác sĩ đoàn công tác của Bộ y tế tập trung nhiều biện pháp để cứu sống bệnh nhân. Trong thời gian 8 ngày, bệnh nhân T. hoàn toàn hồi phục sức khỏe, tự đi lại tập thể dục vào buổi sáng.