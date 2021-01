Lưu ý đảm bảo an toàn trong sử dụng bình gas

Đó là trường hợp nam thanh niên T.V.C (18 tuổi, ở TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) bị đa chấn thương do nổ bình gas 12 kg khi đang nấu ăn tại nhà. BN nhập viện ngày 3.1 trong tình trạng lơ mơ, đa vết thương phần mềm phức tạp; trong đó vết thương vùng cổ kích thước 10 x 10 cm, khuyết da đùi kích thước 20 x 10 cm, khuyết da cẳng chân kích thước 10 x 10 cm, cùng nhiều vết thương vùng ngực, thành bụng, đuôi mắt phải, tai phải, cằm, bàn tay phải dập nát. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc các vùng da tổn thương, bơm rửa nhiều lần lấy dị vật bẩn bám trên các vùng thương tổn.

Hiện tại, BN T.V.C vẫn cần theo dõi tiếp về tổn thương phổi và nhiễm trùng. Mẹ của BN cho biết: “Tai nạn xảy ra khi C. đang nấu ăn ở nhà. Bình gas phát nổ khiến C ngất xỉu. Em họ của C. đứng gần đó cũng bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện ở Thái Nguyên”.

Nhập viện cùng ngày với T.V.C là H.C.L (nam, 21 tuổi, ở H.Mê Linh, Hà Nội). BN được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái . Tại đây, BN L. có chỉ định mổ cấp cứu, phẫu thuật cắt cụt cẳng tay trái. “Khi tôi đang ăn lẩu cùng mọi người thì bất ngờ bình gas mini phát nổ”, BN L. kể lại.