Mắc bệnh này có thể khiến nguy cơ gây tai nạn giao thông tăng vọt

Tất cả chúng ta đều biết rằng lái xe trong tình trạng say rượu bia, sử dụng điện thoại khi lái xe, và lái xe trong lúc mệt mỏi có thể làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Đó là bệnh tăng động giảm chú ý - thường xảy ra thời thơ ấu (ADHD), theo Best Life.

Nhưng may là, nếu kiểm soát tốt bệnh ở tuổi trưởng thành, có thể giảm nguy cơ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí tháng 8.2020 về sức khỏe tinh thần của Mỹ - Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, thì những người mắc bệnh ADHD từ thời thơ ấu - kéo dài đến khi trưởng thành, có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao hơn 1,81 lần so với người không mắc bệnh.