Một tác dụng phụ tồi tệ của việc thiếu vitamin C

Chảy máu nướu răng là gì?

Chảy máu nướu răng thường có liên quan đến viêm nướu, một giai đoạn đầu của bệnh nha chu, đặc trưng bởi tình trạng viêm và liên quan đến vệ sinh răng miệng kém.

Một nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Nutrition Reviews cho thấy rằng việc giải quyết vấn đề chỉ bằng cách đánh răng và dùng chỉ nha khoa có thể là chưa đủ. Thay vào đó, bạn có thể muốn tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C.

Tác giả chính của nghiên cứu, Philippe Hujoel, một nha sĩ và giáo sư khoa học sức khỏe răng miệng tại Trường Nha khoa, Đại học Washington (Mỹ), cho biết: “Vệ sinh răng miệng là quan trọng, nhưng với nướu chảy máu, cũng rất hữu ích để tìm ra lý do tại sao điều đó có thể xảy ra. Vì dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của bạn và bao gồm cả sức khỏe răng miệng của bạn, chúng tôi đã xem xét liệu việc thiếu hụt vitamin có thể là một yếu tố hay không”, theo Eat This, Not That!

Các loại trái có múi như cam, quýt, bưởi rất giàu vitamin C Shutterstock

Cùng với một nha sĩ khác và hai nhà nghiên cứu khác, tác giả Hujoel đã thực hiện một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng bao gồm a xít ascorbic, còn được gọi là vitamin C, đặc biệt tập trung vào mức độ thấp có thể ảnh hưởng đến chảy máu như thế nào. Dữ liệu từ 15 thử nghiệm được thực hiện ở 6 quốc gia, đại diện cho hơn 1.000 người tham gia chủ yếu là khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bổ sung vitamin C làm giảm chảy máu nướu so với những người không nhận thêm liều vitamin C. Họ kết luận rằng mức độ thấp của vitamin có thể gây ra cái gọi là tính dễ vỡ vi mạch - về cơ bản, các mạch máu nhỏ như trong nướu răng của bạn trở nên yếu đi và điều đó khiến chúng dễ bị chảy máu do chấn thương dù chỉ là nhỏ, như đánh răng và dùng chỉ nha khoa”.

Đó là một vấn đề lớn vì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến miệng của bạn. Các mạch máu như thế này có thể được tìm thấy khắp cơ thể của bạn, vì vậy khi chúng suy yếu, nó có thể gây ra các vấn đề khác, đặc biệt là ở tim, não và thận. Tác giả Hujoel nói rằng chảy máu nướu răng có thể là một lời cảnh tỉnh cho một vấn đề lớn hơn.

Ông Hujoel lưu ý: Chúng tôi đã biết từ lâu rằng chảy máu nướu có thể liên quan đến việc thiếu vitamin C, nhưng theo thời gian, sự hiểu biết đó đã bị hạn chế bởi việc chú ý điều trị triệu chứng thay vì nguyên nhân. Điều đó có nghĩa là việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa được chú trọng hơn là bổ sung nhiều vitamin C hơn trong chế độ ăn uống của bạn.

Dễ dàng bổ sung vitamin C từ thực phẩm

Về việc bù đắp sự thiếu hụt đó, có rất nhiều lựa chọn bổ sung có thể cung cấp cho bạn a xít ascorbic. Nhưng bước đầu tiên tốt hơn sẽ là kết hợp nhiều lựa chọn thực phẩm toàn phần hơn vì chúng cũng bao gồm chất xơ, chất chống ô xy hóa và các vitamin và khoáng chất khác, theo chuyên gia dinh dưỡng Cara Schrager, Giám đốc chương trình lâm sàng tại Trung tâm bệnh tiểu đường Joslin ở Boston (Mỹ).

Cô Cara Schrager nói rằng thật dễ dàng để có đủ vitamin C với các lựa chọn như ớt chuông, trái cây họ cam quýt, kiwi, bông cải xanh, cải Brussels, dâu tây, thậm chí cả khoai tây và cải xoăn.

Tác giả Hujoel cho biết thêm, một khi bạn cung cấp đủ vitamin C thích hợp, bạn có thể sẽ thấy sức khỏe răng miệng của mình được cải thiện đáng kể, theo Eat This, Not That!