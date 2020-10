Mù mắt do tiêm filler tại spa

Người tiêm filler nâng mũi cho BN không phải là BS chuyên khoa, không có kiến thức về tạo hình thẩm mỹ, đặc biệt là nhân viên spa thì nguy cơ tiêm vào các nhánh mạch máu quanh ổ mắt rất cao. Chất được tiêm sẽ theo mạch máu đi vào não. Nếu tắc mạch não sẽ gây đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tắc động mạch mắt, nhất là động mạch trung tâm võng mạc thì sẽ gây mù. Vùng da xung quanh ổ mắt cũng bị hoại tử do thiếu máu nuôi, gây biến dạng khuôn mặt. Do đặc điểm riêng, động mạch mắt khi bị tắc, hiện tượng hoại tử diễn ra rất nhanh. Thời gian vàng để can thiệp thông tắc mạch chỉ từ 60 - 90 phút. Để điều trị tắc mạch này, cần thiết bị hiện đại, các BS giỏi và kết hợp đồng bộ các chuyên khoa liên quan. PGS-TS Nguyễn Hồng Hà

(Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)