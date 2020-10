Nam giới nên có 7 thói quen ăn uống lành mạnh này

Sau đây là một số thói quen ăn uống lành mạnh cho nam giới.

Đàn ông thích thịt. Họ đánh giá cao món này hơn phụ nữ. Trên thực tế, các nhà tâm lý học báo cáo trên tạp chí Frontiers in Psychology đã xác định được xu hướng ăn thịt, làm nổi bật dữ liệu hỗ trợ mối liên hệ giữa nam và nữ mà họ quan sát được.

Vấn đề là sự thích ăn thịt này có thể dẫn đến nhồi máu, tức là đột quỵ hoặc đau tim. Bởi vì nam giới thường phát triển bệnh tim sớm hơn phụ nữ từ 10 đến 15 năm, nam giới có nhiều khả năng tử vong vì bệnh này trong thời gian đầu của cuộc đời, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Có thể thay đổi thói quen ăn thịt bằng cách: Nếu bạn ăn nhiều thịt đỏ, hãy thay thế một vài bữa ăn mỗi tuần bằng thịt trắng, cá hoặc protein có nguồn gốc thực vật.

Hãy chú ý đến lời cảnh báo của Viện Quốc gia Sức khỏe Mỹ: Ăn thịt đỏ mỗi ngày làm tăng gấp 3 lần lượng hóa chất liên quan đến bệnh tim có tên là Trimethylamine N-oxide trong máu của bạn, theo Eat This, Not That!

2. Ăn nhiều loại rau có màu sắc khác nhau

Wesley McWhorter, tiến sĩ, một trợ lý tiến bộ về dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Texas ở Dallas (Mỹ), gợi ý: Ăn nhiều loại rau có màu sắc khác nhau là một thói quen tuyệt vời nên có. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, 9% đàn ông Mỹ ăn 2 đến 3 chén rau mỗi ngày.

Đặc biệt, hãy đưa bắp cải tím vào danh sách thực phẩm của bạn.

Tiến sĩ McWhorter cho biết: Một trong những loại rau có giá trị chống ô xy hóa cao nhất là bắp cải tím, nó siêu rẻ. Nó cũng giàu chất xơ nên nó cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn.

3. Dừng ăn lúc 8 giờ tối

Nhiều người đàn ông tiêu thụ rất nhiều calo vào ban đêm. Một sách trắng gần đây của Grub Hub cho thấy nam giới có khả năng gọi đồ ăn trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng cao hơn 55% so với phụ nữ.

Nếu đó là thói quen của bạn, hãy dừng ngay lại. Một nghiên cứu được báo cáo trong ấn bản năm 2020 của Tạp chí Khoa học Nội tiết & Chuyển hóa Lâm sàng hỗ trợ các nghiên cứu khác cho thấy mối tương quan giữa ăn khuya với béo phì và hội chứng chuyển hóa.

Theo nghiên cứu, nếu các tác động trao đổi chất mà chúng ta quan sát được trong một bữa ăn duy nhất cứ diễn ra thường xuyên, thì việc ăn muộn có thể dẫn đến các hậu quả như tiểu đường hoặc béo phì, theo Eat This, Not That!

4. Kiểm soát khẩu phần ăn