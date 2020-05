Nâng mũi bằng filler không rõ nguồn, cô gái 5 lần bị nhiễm trùng

Bệnh nhân bị nhiễm trùng vùng mũi sau nâng mũi là chị V.T.K.T (25 tuổi, ở H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo thông tin sơ bộ mà chị T. cung cấp cho các bác sĩ, cách đây 5 năm chị T. đã tìm đến một cơ sở làm đẹp không phép của một người bạn của chị để nâng mũi. Cơ sở này đã tiêm chất làm đầy (filler) nhưng không rõ loại, nguồn gốc.

Trong khoảng 1 năm nay, chị T. bắt đầu có triệu chứng đau, khó chịu và biến dạng vùng mũi, triệu chứng ngày càng tăng, nhất là trong 2 tháng nay. Chị T. đã đi khám và được phát hiện bị nhiễm trùng nhưng điều trị nhiều lần vẫn không dứt.

Gần đây, chị T. nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trong lần nhiễm trùng tái diễn lần thứ 5 với hy vọng có thể điều trị dứt điểm bệnh của mình. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành thăm khám và chụp cộng hưởng từ MRI. Dựa vào triệu chứng lâm sàng và phim MRI, các bác sĩ nghĩ đến vật liệu được dùng để tiêm vào mũi bệnh nhân có thể là Silicon lỏng hoặc Parafin, những chất này không phải là vật liệu sử dụng trong y tế. Bệnh nhân sau đó được tiến hành phẫu thuật mũi hở , làm sạch, cắt bỏ tổ chức viêm xơ và kết hợp tạo hình thu gọn đầu mũi.

Ca mổ diễn ra thuận lợi chỉ trong vòng 60 phút, bệnh nhân được xuất viện ngay ngày hôm sau với tình trạng tốt.

ThS.BS Lê Hồng Phúc, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực, phụ trách Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Đại học Y dược Huế) đồng thời cũng là phẫu thuật viên của ca mổ này, cho biết thêm: Tiêm chất làm đầy để nâng mũi đã và đang rất được nhiều chị em áp dụng vì tiêm ít đau, làm nhanh, chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp nâng mũi bằng chất làm đầy rõ ràng nguồn gốc hoặc bằng mỡ tự thân. Cùng với đó, chị em cũng thích đến những cơ sở làm đẹp không hợp pháp, thiếu an toàn còn có lý do được cho là để đảm bảo bí mật đời tư , hơn là vào bệnh viện. Tuy nhiên, khi làm đẹp hay can thiệp để nâng mũi bởi những người không có chuyên môn thì hậu quả có thể rất nguy hiểm, như nhiễm trùng, hoại tử da, thậm chí mù mắt.

“Thông thường chất làm đầy sẽ tan ra sau 6-12 tháng và được đào thải khỏi cơ thể, do đó nếu thực hiện đúng cách thì thủ thuật tiêm filler nâng mũi là an toàn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã sử dụng chất làm đầy kém chất lượng, quy trình thực hiện không đảm bảo, rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Vì vậy, các chị em phụ nữ khi có nhu cầu làm đẹp nói chung, nâng mũi nói riêng cũng cần biết lựa chọn cơ sở hợp pháp, uy tín, chất lượng để an toàn và đạt được mong muốn của mình”, BS Phúc khuyến cáo.