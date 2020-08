Ngủ bật quạt có hại gì không?

Sau đây, chúng ta sẽ biết ngủ bật quạt được lợi và hại gì, và cách khắc phục những nhược điểm, theo Sleep Adviser.

1. Tiếng ồn trắng

Tiếng quạt giống như tiếng ồn trắng - kết hợp tất cả các tần số âm thanh, tạo ra tiếng vo ve, có thể giúp mọi người đi vào giấc ngủ

Nếu nơi bạn sống có nhiều tiếng ồn xung quanh, thì quạt là cách hiệu quả để át đi tiếng ồn đó. Cả tiếng ngáy cũng vậy.

2. Làm thoáng mát không khí

Quạt là cách làm mát tiết kiệm nhất. Theo một số nghiên cứu, bật quạt khi ngủ có thể giúp ngăn ngừa hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân là do nhiệt độ cao và lượng CO 2 tăng lên khiến trẻ gặp nguy hiểm. Bật quạt làm giảm nhiệt độ và giảm nồng độ CO 2 trong không khí, theo Sleep Adviser.

Cách tạo máy lạnh tự chế từ quạt

Có một cách để biến quạt thành máy lạnh siêu rẻ.

• Lấy khoảng 4 - 6 chai nước

• Cho vào mỗi chai 2 - 3 muỗng canh muối

• Đặt các chai vào tủ đông vào buổi sáng

• Trước khi đi ngủ, lấy các chai nước ra và cho vào một cái khay

• Đặt khay đựng các chai nước trước quạt

• Bật quạt lên.

Không khí thổi qua làn nước đá sẽ tao ra một làn gió mát như máy lạnh.

Ngủ bật quạt gây hại gì?

• Dị ứng

Khi quạt thổi không khí xung quanh phòng, nó sẽ khiến bụi tràn vào xoang mũi. Người dễ bị dị ứng, hen suyễn và viêm mũi dị ứng, có thể gặp nhiều rắc rối.

• Không khí khô

Không khí thổi liên tục vào cơ thể có thể gây khô da.

Với người ngủ mắt mở một phần, luồng không khí thổi liên tục sẽ làm khô mắt và có thể gây kích ứng lớn.

Một số người cũng mở miệng khi ngủ và luồng không khí liên tục sẽ gây khô miệng và cổ họng. Đặt một ly nước bên cạnh có thể hữu ích, theo Sleep Adviser.

• Kích ứng xoang

Luồng không khí liên tục cũng có xu hướng làm khô đường mũi, ảnh hưởng đến các xoang.

Nếu quá khô, cơ thể buộc phải sản xuất nhiều chất nhầy hơn. Dẫn đến dễ bị tắc nghẽn, nghẹt mũi và đau đầu do viêm xoang.

• Đau cơ bắp

Những người ngủ với làn gió trực tiếp có thể bị cứng hoặc đau cơ khi thức dậy.

Nguyên nhân là do không khí mát tập trung có thể khiến cơ bắp căng thẳng và chuột rút.

Đặc biệt là ngủ để quạt thổi gần mặt và cổ. Nếu bị cứng cổ khi thức dậy, có thể là do quạt thổi liên tục.

Những ai không nên ngủ bật quạt?

Nếu nó gây dị ứng và hen suyễn hoặc làm khô da hoặc xoang, cần dùng cách khác.

Có thể để quạt ở chế độ quay hay thổi cố định vào khu vực chân, thay vì để thổi trực tiếp vào bạn suốt đêm.

Cuối cùng, có rất nhiều mặt lợi nếu bạn chọn một chiếc quạt không ồn, và có bộ đếm thời gian để cài thời gian, theo Sleep Adviser.