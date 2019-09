Ngừa ung thư vú bằng vitamin D

Vitamin D giúp điều chỉnh sự hấp thụ phốt pho và can xi, đồng thời cải thiện hoạt động của hệ miễn dịch và giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chất ô nhiễm cùng gốc tự do gây hại, theo chuyên san Nutrients.

Một trong những lợi ích lớn nhất của vitamin D là giúp ngăn ngừa ung thư vú . Khi một số tế bào vú bắt đầu phát triển bất thường, chúng phân chia nhanh hơn các tế bào khỏe mạnh, tiếp tục tích tụ và phát triển thành khối u. Theo chuyên san Clinical Nutrition ESPEN, nhiều nghiên cứu khẳng định rằng bổ sung vitamin D ngăn ngừa bệnh ung thư vú khởi phát. Những chị em có lượng vitamin D cao trong máu, nguy cơ mắc bệnh ung thư vú giảm 45% so với phụ nữ có lượng vitamin D trong máu thấp, theo nghiên cứu đăng trên Plos One.

Một nghiên cứu khác ở 1.666 phụ nữ bị ung thư vú được đăng trên The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology cho thấy những phụ nữ có mức vitamin D cao hơn trong chẩn đoán có tỷ lệ phục hồi tốt hơn so với những người có tỷ lệ vitamin D thấp hơn.

Các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego (Mỹ) cũng cho biết chế độ ăn uống giàu vitamin D giảm nguy cơ ung thư vú. Các chuyên gia tổng hợp dữ liệu từ hai cuộc thử nghiệm lâm sàng với khoảng 5.000 người để kiểm tra mối liên quan giữa nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ và hàm lượng 25-hydroxyvitamin D (hay còn gọi 25 (OH) D), một dạng vitamin D chính trong máu. Mọi phụ nữ tham gia khảo sát từ 55 tuổi trở lên. Những người tham gia không bị ung thư ở đầu cuộc khảo sát và được theo dõi trong khoảng thời gian trung bình 4 năm. Nồng độ vitamin D trong máu được đo trong các lần thăm khám.

Kết quả được đăng trên chuyên san Plos One cho thấy những ai có hàm lượng cao 25 (OH) D (khoảng 60 nanogram/ml) ít có nguy cơ mắc ung thư vú tiền mãn kinh.