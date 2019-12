Người phụ nữ tiểu ra máu 6 tháng do mắc bệnh thận hiếm gặp

Ngày 19.12, BSCK2 Nguyễn Phước Lộc, Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: đơn vị can thiệp mạch bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp tiểu máu bởi nguyên nhân rất hiếm gặp là giả phình mạch thận sau chấn thương, không cần phẫu thuật.

Bệnh nhân là bà N.T.A (58 tuổi), ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Khoảng 6 tháng trước, bà A. bị ngã xe dẫn đến chấn thương vùng hông trái. Sau đó, bà A liên tục tiểu ra máu, dù tự mua thuốc uống, nhưng bệnh không giảm. Bệnh của bà A., ngày càng nặng và tái phát nhiều lần trong 6 tháng. Đặc biệt, cách nhập viện một tuần, bệnh nhân tiểu ra máu đỏ tươi toàn dòng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ hội chẩn và chỉ định chụp mạch máu số hoá xóa nền để kiểm tra mạch máu thận. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị bệnh lý hiếm gặp là dò động mạch thận phân thuỳ dưới thận trái tạo thành giả phình động mạch thận trái.

Ngay sau đó, ê kíp can thiệp do BSCK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh (thủ thuật viên chính), BSCK1 Phạm Minh Phước đã tiến hành can thiệp nút tắc bằng một coil. Sau đặt coil, kết quả chụp kiểm tra cho thấy đã bít hoàn toàn lỗ dò động tĩnh mạch và đoạn giả phình mạch. Thời gian thực hiện thủ thuật là 30 phút.

Hình ảnh mạch thận của bệnh nhân N.T.A trước và sau khi can thiệp Ảnh: Đình Tuyển

“Điều ý nghĩa là bệnh nhân không cần phải trải qua phẫu thuật mổ mở thận để cắt giả phình mạch. Nhờ đó mà tới sáng nay (19.12 - PV), hơn 2 ngày sau ca can thiệp, bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, hết tiểu máu. Dự kiến ra viện trong ngày 20.12”, BSCK2 Nguyễn Phước Lộc cho biết.

Theo BS Lộc, túi phình giả động mạch thận là bệnh lý rất hiếm gặp, có thể xảy ra sau biến chứng của thủ thuật can thiệp thận như sinh thiết thận, mở thận ra da, phẫu thuật nội soi hay phẫu thuật hở thận hoặc ngay cả chấn thương xuyên thấu thận và sau chấn thương thận kín hiếm gặp hơn.

Trước đây, bệnh nhân tiểu ra máu do túi phình giả động mạch thận thường được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật mở thận để cắt bỏ đoạn giả phình, đôi khi phải chấp nhận mất một phần không nhỏ nhu mô thận cũng như nguy cơ tai biến của một cuộc phẫu thuật.