Người thuộc nhóm máu nào dễ có nguy cơ sa sút trí tuệ?

Nhóm máu của bạn có thể cho biết rất nhiều điều về bản thân bạn và các nhà nghiên cứu đang khám phá ra nó thậm chí có thể cho biết liệu bạn có thể mắc một số bệnh hay không.

Ngoài việc cho bạn biết liệu bạn có thể có vấn đề về tim mạch hoặc mắc bệnh tiểu đường hay không - hoặc thậm chí loại tính cách của bạn, theo một báo cáo - nhóm máu của bạn có thể dự báo cho một số vấn đề về trí nhớ, bao gồm cả chứng mất trí nhớ.

1. Nhóm máu nào có nhiều rủi ro nhất?

Theo một nghiên cứu được công bố trên Neurology, tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Mỹ (AAN), những người có nhóm máu AB có thể dễ bị mất trí nhớ trong những năm sau này hơn những người có nhóm máu khác, theo Eat This, Not That!

2. Rủi ro chính xác là gì?

Các loại nhóm máu Ảnh minh họa: Shutterstock

AAN cho biết: “AB là nhóm máu ít phổ biến nhất, được tìm thấy trong khoảng 4% dân số Mỹ. Nghiên cứu cho thấy những người có nhóm máu AB có nguy cơ phát triển các vấn đề về tư duy và trí nhớ có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ cao hơn 82% so với những người có nhóm máu khác".

3. Yếu tố VIII là gì?

AAN cho biết: “Các nhà nghiên cứu cũng xem xét nồng độ yếu tố VIII trong máu, một loại protein giúp máu đông”.

"Những người trong nghiên cứu này có mức yếu tố VIII cao hơn có nguy cơ mắc các vấn đề về tư duy và trí nhớ cao hơn 24% so với những người có mức protein thấp hơn. Những người nhóm máu AB có mức độ trung bình của yếu tố VIII cao hơn những người có nhóm máu khác", cũng theo AAN.

4. Nhóm máu nào "ít rủi ro nhất"?

Theo AAN, "các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người nhóm máu O có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn, những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và sa sút trí tuệ".

5. Nhóm máu không phải là yếu tố rủi ro duy nhất

Tiến sĩ Terence Quinn, giảng viên lâm sàng về đột quỵ và y học lão khoa ở Mỹ, cho biết: “Nếu bạn thực hiện cùng một nghiên cứu và xem xét việc hút thuốc, lười vận động, béo phì và các yếu tố lối sống khác, nguy cơ mất trí nhớ cao hơn rất nhiều”, theo WebMd.

"Những người đang lo lắng về chứng sa sút trí tuệ, cho dù họ có nhóm máu nào, cũng nên xem xét việc thực hiện những thay đổi lối sống đó", tiến sĩ Quinn nói thêm, theo Eat This, Not That!