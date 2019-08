Nhầm thuốc chuột là kẹo ngon, hai chị em nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Theo lời kể của gia đình các bệnh nhi, trước đó, trong lúc hai chị em tự chơi với nhau ở nhà khi bố mẹ đi vắng, bé lớn đã trèo lên mái bếp và thấy có 2 ống đựng nước màu. Cho rằng đó là kẹo ngon, hai chị em chia nhau mỗi người 1 ống, cắt ra uống mà không biết đó là thuốc diệt chuột.

Khi người lớn về nhà, thấy hai bé nằm li bì sau khi đã nôn nhiều, vội kiểm tra gác mái thì không còn thấy 2 ống thuốc diệt chuột, liền đưa 2 bé vào viện cấp cứu.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Ngọc Duy, Phụ trách Trung tâm Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết tai nạn ngộ độc thường xảy ra ở trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này có bản năng tò mò và khám phá xung quanh. Trẻ cũng hay đưa mọi thứ vào miệng, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, cho dù mùi vị ra sao, nhất là những món nhìn bên ngoài thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ.

Bác sĩ Duy khuyến cáo các gia đình cần lưu ý trong việc bảo quản, cất giữ các vật dụng để tránh những tai nạn sinh hoạt, trong đó có nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ. Với các hóa chất trong nhà, cần khóa cẩn thận tất cả các ngăn, hộc, không để trẻ nhìn thấy, không đựng trong các vật dụng đựng thức ăn, đồ uống gây nhầm lẫn.

Ngoài ra, có nhiều trẻ ngộ độc do uống nhầm thuốc của người lớn. Do đó, cần để các thuốc xa tầm tay của trẻ, không cho trẻ nhìn thấy; đảm bảo tất cả các thuốc được để trong các vật chứa đựng an toàn với trẻ, và được ghi nhãn mác đúng; không để thuốc ở những nơi trẻ dễ quan sát, sử dụng như mặt bàn, ngăn kéo thấp.